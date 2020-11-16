Поздравления Майе Санду от ЕС и России

Руководство Евросоюза поздравило Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии. Глава европейской диломатии Жозеп Боррель в своём Twitter назвал её победу чётким отражением чаяний людей на лучшую жизнь без коррупции. А представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил:

"Прозвучавший чёткий призыв бороться с коррупцией и восстановить уважение к верховенству закона открывает пути к более процветающему будущему, и очевидно, что на этом пути Европейский Союз готов поддержать Молдавию".

Поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах направил Майе Санду и президент России Владимир Путин. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - говорится в телеграмме.

После избрания на пост главы государства экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду пообещала придерживаться баланса во внешней политике, исходя из национальных интересов и вести прагматичный диалог со всеми странами.