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США

Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна почти на 95%

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Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна почти на 95%
Авторское право  Alexander F. Yuan/AP2010
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Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна почти на 95%. В ближайшие недели производитель рассчитывает зарегистрировать препарат.

В испытаниях приняли участие 30 тысяч человек. Из них одна половина получила две прививки с вакциной, другая половина - плацебо. Среди тех, кому вкололи реальный препарат, коронавирусом заразились всего пять человек, и ни у одного из них не развилась тяжелая форма Covid-19. Среди тех, кому ввели плацебо, 90 человек сдали положительный тест, и у 11 болезнь протекала с осложнениями.

В Moderna также отметили, что большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных эффектов.

Однако пока без ответов остаются несколько важных вопросов: как долго сохраняется иммунитет при использовании вакцины Moderna и насколько она эффективна для пожилых людей, для которых коронавирус наиболее опасен.

В начале прошлой недели компании Pfizer и BioNTech, вместе работающие над вакциной, сообщили, что их препарат во время испытаний показал более чем 90% эффективности. Основатель BioNTech Угур Шахин заверил, что к следующей зиме пандемия фактически прекратится и жизнь вернется в прежнее русло.

Правда, как сообщает британская газета The Independent, если жизнь и станет прежней, то в первую очередь в развитых странах. По информации издания, 80% вакцины уже были распроданы богатым государствам: США сделали предзаказ на 600 млн доз, Великобритания - на 40 млн доз, Япония – на 120 млн, а ЕС – на 300 млн.

Первой страной в мире, зарегистрировавшей свою вакцину, стала Россия. Об этом было объявлено 11 августа. Препарат “Спутник V” разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Выпускать эту вакцину также имеют право компании "Биннофарм" и "Генериум”.

В середине октября Владимир Путин сообщил о регистрации еще одной вакцины - “ЭпиВакКорона”. Ее создали в новосибирском центре “Вектор”. С 1 января препарат планируется ввести в гражданский оборот.