ВОЗ: вакцина не единственный способ борьбы с коронавирусом

Борьба с коронавирусом помимо разрабатываемых вакцин, потребует использования и других инструментов - наблюдения, тестирования, выявления контактов инфицированных, и карантинных мер. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. В ВОЗ назвали обнадеживающей информацию о разработках вакцин от COVID-19, но призвали не расслабляться.

Тедрос Аданом Гебрейесус глава ВОЗ: "Сейчас не время для самоуспокоения. Хотя мы продолжаем получать дающие надежду новости о вакцинах и сохраняем осторожный оптимизм в отношении возможностей появления в ближайшие месяцы новых инструментов для борьбы с коронавирусом, в настоящее время мы крайне взволнованы резким ростом числа новых случаев инфицирования, как в Европе, так и в Америке".

В самой штаб-квартире ВОЗ в Женеве с начала пандемии подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю заразились 5 сотрудников. В организации подчеркивают, что в женевском офисе принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в ноябре кантон Женева вошел в число европейских регионов с самым высоким уровнем заражения коронавирусом. Здесь на сто тысяч населения приходилось шесть тысяч инфицированных жителей. Врачи местных больниц забили тревогу. После введения жесткого карантина (в кантоне помимо ресторанов и баров закрыли все непродовольственные магазины) ситуация начала выправляться, но по-прежнему остается серьезной.

В Германии оценивают результаты частичного карантина, действующего с начала ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти меры позволили остановить экспоненциальный рост количества инфицированных. Однако глава правительства призвала граждан еще больше ограничить социальные контакты из-за пандемии. Полноценный запрет с главами 16-ти федеральных земель согласовать не удалось.

Власти Швеции, отказавшиеся от жестких ограничений в первую ковидную волну, похоже меняют курс. С 24 ноября в стране будет введен запрет на собрания численностью более восьми человек. С 20 ноября в барах, ресторанах и ночных клубах запретят продавать алкоголь с 22 часов. В последние недели в стране отмечен рост числа заболевших COVID-19 из-за чего система здравоохранения начала испытывать большую нагрузку.

Австрия из-за ухудшения эпидемической ситуации вступает в тотальный локдаун, который продлится до шестого декабря. Все это время не будут работать крупные магазины. Школьникам придется учиться дистанционно. Канцлер альпийской республики Себастьян Курц сообщил о намерении властей предложить добровольно сдать анализы на инфекцию учителям и подготовить до Рождества условия для тестирования боле широких слоев населения.