"Здоров как бык": ушедший на самоизоляцию британский премьер-министр рассказал о своем самочувствии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ушедший на 14-дневную самоизоляцию после контакта с носителем коронавируса, сообщил, что чувствует себя отлично. При этом он указал, что продолжит руководить действиями правительства посредством видеосвязи. В видеоролике, размещенном в "Твиттере", Джонсон отметил:

"Не имеет значения тот факт, что я здоров как бык и чувствую себя великолепно и, что я уже ранее переболел COVID-19, и у меня выработались антитела. Мы должны остановить распространение заболевания, и один из способов добиться этого - двухнедельная самоизоляция".

Вторая волна коронавируса сильно ударила по Франции. Однако после введения карантина, эпидемическая ситуация стала улучшаться. Министр здравоохранения Оливье Веран считает, что страна прошла очередной пик заболеваемости COVID-19, но до победы над коронавирусом еще далеко.

В США, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заразились более 11 миллионов человек. Свыше 150 тысяч только за минувшие сутки.

Во всем мире надеются на вакцину от коронавируса, которая сможет существенно замедлить его распространение.