Мигранты на Канарских островах

Очередное спасательное судно прибывает в порт Аргинегин - не первое и не последнее: с августа на Канарские острова были доставлены таки образом около 15 тысяч мигрантов. На ненадёжных лодках, надувных и деревянных они пускаются в плавание через Атлантический океан, чтобы добраться до "южных ворот Европы". Это удаётся единицам: большинство лодок терпят крушение в пути, и тонущих людей берут на борт спасательные суда.

На пристани, где уже не осталось ни одного квадратного метра свободной территории, сотням мигрантов оказывается первая помощь. Репортёров к ним не допускают.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Это ближайшее к порту Аргинегин место, куда мы смогли пройти. В порт ежедневно прибывают сотни мигрантов. Вон те белые палатки теперь совершенно переполнены. Мы слышали о том, что люди спят на полу, накрывшись одеялами или даже просто картоном, защищаясь от солнца. До 2 тысяч человек застряли на этом пирсе. Теперь правительство старается найти им пристанище, обепечить условия для проживания.

В качестве временного решения некоторых отправляют в отели, где они проходят тест на covid-19 и остаются в карантине. В квартирах и отелях на островах размещены около 4 тысяч мигрантов. Но сейчас здесь один из самых низких показателей числа инфицированных коронавирусом, и гостиничный сектор считает, что пришло время снова продвигать Канарские острова как безопасное место для отдыха.

Том Смалдерс, вице-президент Федерации отелей Канарских островов (FEHT):

"Мы пришли на помощь, потому что было много мигрантов, оставшихся без крова, без ничего. Но теперь пора нам заняться своей основной деятельностью, и нам нужны эти места для туристов".

Есть и другая проблема: растёт напряженность между теми местными жителями и правозащитниками, которые требуют улучшения условий проживания для мигрантов, и теми, кто считает, что ситуация становится невыносимой. Но все едины в том, что ограничив доступ СМИ, власти скрывают реальное положение вещей.

Аарон Рода, житель Аргинегина:

"Тот факт, что вы этого не видите, не означает, что это не происходит. Те, кто живёт здесь, кто живёт рядом, своими глазами видят драму, настоящую трагедию, которая разворачивается в этом городе".

Возле отеля, где его разместили, марокканец Усама вспоминает путешествие, в которое он рискнул отправиться в поисках лучшей жизни в Европе:

"Я сморел смерти в глаза там, в море... Я провёл в море четыре ночи. Волны заливали лодку, это был кошмар! Мы просто хотим лучшей жизни. Я просто хотел приехать в Испанию, чтобы продолжить здесь свою жизнь".

В порт Аргинегин на оранжевых спасательных судах продолжают прибывать сотни мигрантов, отважившихся пойти на смертельный риск. Они надеются осуществить свои мечты. Но найдётся ли им всем здесь место?