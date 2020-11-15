"Кадиш" Равеля над крышами Парижа

"Кадиш", одно из самых поразительных творений Мориса Равеля звучит над крышами Парижа. Камилла Тома исполняет её на виолончели, которая вышла из рук легнедарного Страдивари в 1730 году. Играет девушка, расположившись прмяо на крыше столичного Institut de France для всех парижан, которые в эти дни остаются дома из-за повторного карантина.

Интерес к музыкальной культуре других народов всегда отличал французского композитора. "Каддиш" - одна из двух пьес, составляющих вместе произведение "Две еврейских мелодии".