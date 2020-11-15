Граждане Молдавии выбирают президента

В Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента республики. За должность главы государства борются действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Согласно опросам общественного мнения, оба они имеют шансы получить большинство голосов избирателей.

Во втором туре президентских выборов нет порога явки. Избирательные участки закрываются в воскресенье в 21 час по московскому времени.

Эрнест Бунгури, корреспондент Euronews: «Выбор молдаван, не только живущих здесь в Молдавии, но также и в России, Западной Европе и во всём остальном мире, будет иметь большие последствия не только для самой страны, но и для всего региона».