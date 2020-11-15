Майя Санду лидирует на выборах в Молдавии

Обновление: Майя Санду получает более 54% голосов. Это данные Центризбиркома по итогам подсчёта бюллетеней с 97% избирательных участков. У Игоря Додона около 46%.

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов. Такие данные экзитпола приводят WatchDog.MD и Институт публичной политики. Исследование проводил ряд неправительственных организаций при поддержке Европейского фонда за демократию.

Согласно этим сведениям, Санду может получить 55% голосов. О поддержке действующего президента Игоря Додона сообщили 45% респондентов. Отмечается, что экзитпол не учитывает голосование молдавских диаспор за границей.

Игорь Додон заявляет, что с большим отрывом опережает свою конкурентку на голосовании на территории Молдавии. Он призвал сторонников обоих кандидатов к спокойствию и пообещал не допустить дестабилизации ситуации в стране. Как передаёт ТАСС, Додон обещает в ближайшие дни объявить о «серьёзных изменениях» в Молдавии.

Додон занимает пост президента Молдавии с 2016 года. Его называют сторонником сближения с Москвой, в то время как Санду представляют как кандидата с более европейской ориентацией. В первом туре выборов Додон получил 32% голосов, Майю Санду поддержали 36% избирателей.