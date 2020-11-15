Беспорядки в Вашингтоне после многотысячной демонстрации сторонников Трампа

В Вашингтоне десятки тысяч сторонников Дональда Трампа приняли участие в демонстрации протеста против предполагаемых фальсификаций на президентских выборах. Участники акции поддерживают требование действующего президента провести проверку всех подозрений на нарушения, допущенные в ряде штатов в ходе подсчета голосов.

«Что касается фальсификации выборов – сейчас в СМИ они говорят о том, что, мол, нет свидетельств массовых фальсификаций. Но по мне так достаточно и одного украденного голоса. Я не занимаюсь статистическим исследованием, для меня важно и одно единственное свидетельство фальсификации».

«После того как улики будут опубликованы всё развернется в пользу Трампа. И он станет победителем выборов 2020 г.»

В штабе Трампа полагают, что массовые нарушения были допущены при подсчете голосов, присланных по почте, указывая при этом на недопуск своих наблюдателей и подозрительные «сбои» в работе электронной системы подсчета голосов Dominion.

Основные американские СМИ не поддержали выдвинутые Трампом обвинения и объявили победителем выборов Джо Байдена.

Параллельно с демонстрацией в поддержку Трампа, свои акции провели сторонники движений BLM и Antifa. В социальных сетях были опубликованы видео нападений радикалов на расходившихся по домам сторонников Трампа. Президент призвал столичную полицию не допускать насилия и задерживать зачинщиков беспорядков.