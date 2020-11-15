Азербайджан продлил вывод армянских сил из Нагорного Карабаха

Баку частично продлил сроки вывода армянских военных из зоны нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявили в администрации азербайджанского президента. Решение касается Карвачарского/Кельбаджарского района, который в рамках трёхстороннего соглашения о прекращении войны должны были первым передать под контроль Азербайджана. Теперь переходный период продлён до 25 ноября. В Баку отмечают, что это сделано по просьбе Еревана из-за неблагоприятных погодных условий и географических особенностей, которые замедляют эвакуацию мирного населения.

Жители Кельбаджарского района стали массово уезжать с первыми же сообщениями о договорённостях между Арменией, Россией и Азербайджаном — при этом люди сжигали дома и старались забрать всё имущество, — вплоть до заготовленных на зиму дров. Сообщалось о том, что район остался практически без энергоснабжения: эвакуация беженцев сопровождалась демонтажом гидроэлектростанции.

С уходом армянских военных начинается миссия российских миротворцев. Они должны будут следить за соблюдением условий соглашения. Министерство обороны России сообщает, что режим прекращения огня действует без нарушений на всей территории Нагорного Карабаха. В этому времени, как передаёт ТАСС, в регионе развернуты все наблюдательные посты и штаб миротворческой миссии.

Дополнительно Россия направила группу специалистов МЧС, которые должны будут оценить гуманитарную ситуацию и скоординировать дальнейшую помощь гражданскому населению. Процесс передачи регионов под контроль Азербайджана Ереван и Баку обсуждают с Москвой. ТАСС сообщает, что в ходе таких переговоров стороны подчеркнули важность привлечения международных организаций к восстановлению Нагорного Карабаха, — упоминались Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали заявление об условиях прекращения войны в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим соглашением, военные должны остановиться на своих позициях, кроме того Ереван до конца года обязан передать несколько районов под контроль Баку.

После обнародования этого документа Алиев заявил о победе над Арменией, а в Ереване начались массовые акции протеста против Пашиняна. Спецслужбы сообщают, что предотвратили как минимум одно покушение на жизнь премьер-министра, которого политические оппоненты обвиняют в предательстве национальных интересов и измене. Сам Пашинян объясняет, что был вынужден пойти на этот шаг, чтобы спасти жизни многих военных и избежать ещё более крупного поражения.