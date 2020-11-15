"У нас не антиклерикализм!" — верующие требуют снять запрет

Верующие в разных странах Европы требуют от правительств разрешить церковные службы. В крупнейших городах Франции католики в воскресенье вышли на акции протеста против политики локдауна.

По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут выдвигать требования, которые касаются социальной дистанции и максимального числа молящихся, но принципиальные вопросы — проводить или отменять службу — должна решать церковь.

"Одна из фундаментальных ценностей республики — уважение верований каждого. У нас не антиклерикализм, мы уважаем религии. Мы не просим ничего сверх того, чтобы в субботу ходить по магазинам, а в воскресенье — на мессу".

"Мне не хватает церкви. Это часть каждого из нас, это душа. Есть дух и есть тело — но сейчас чего-то не достаёт".

А в Лондоне полиция вмешалась в церемонию крещения в евангелистской церкви. Стражи порядка не стали запрещать службу; поговорив с пастором, они попросили часть прихожан покинуть помещение. Полтора десятка человек смогли остаться внутри, а ещё столько же продолжили церемонию на открытом воздухе неподалёку.