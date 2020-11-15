Ёлочка, зажгись в Рокфеллеровском центре!

Огромная норвежская ель прибыла в Рокфеллеровский центр Нью-Йорка, где ежегодно устанавливается одна из самых знаменитых рождественских ёлок в мире. Её будут украшать несколько недель.
23-метровое дерево было подарено Элом Диком из универсального магазина Папы Эла в Онеон. Его перевезли на грузовике рано утром в субботу, а затем подняли и установили на место подъёмным краном.
На церемонии открытия, которая состоится 2 декабря в 19:00, на ёлке зажгутся гирлянды общей протяжённостью 8 км. Но из-за пандемии коронавируса публика на это мероприятие допущена не будет. Компания Tishman Speyer, владеющая Рокфеллер-центром, заявила, что гордится тем, что традицию в этом году всё же сохранила.
Пандемия привела к отмене некоторых других праздничных традиций Нью-Йорка - таких, как Рождественское представление Radio City.
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