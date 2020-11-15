Беларусь: более 700 задержанных

Шумовые гранаты и слезоточивый газ применили белорусские силовики против участников акции протеста в Минске. В воскресенье тысячи людей собрались в районе так называемой "Площади перемен", чтобы почтить память активиста Романа Бондаренко, умершего в четверг.

В район площади были стянуты значительные силы и техника, были закрыты несколько станций метро, ограничено движение по нескольким улицам в центре города.

Аналогичные акции протеста проходили по всей стране. По данным правозащитного центра "Весна", в республике в воскресенье задержаны боле 700 человек.

Роман Бондаренко скончался в больнице вечером 12 ноября. Туда он был доставлен с травмами из отделения милиции, куда его привезли после стычки с неизвестными в штатском во "Дворе перемен". По словам очевидцев, те удаляли оппозиционную символику и в очередной раз закрашивали мурал на вентиляционной будке. Бондаренко пытался им помешать.