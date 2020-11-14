Сторонники Трампа вышли на акцию "За честные выборы"

Тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона на акцию под лозунгами «За честные выборы». Они уверены, что противники действующего главы государства сфальсифицировали результаты голосования в ряде штатов, что обеспечило победу кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену.

О масштабных фальсификациях заявлял и сам Трамп — он обещал обжаловать результаты голосования в судах. Одна из главных претензий республиканцев связана с подсчётом голосов, поданных по почте. Они уверены, что избирательные комиссии регистрировали бюллетени, отправленные уже после завершения голосования. Проверкой сообщений о фальсификациях занимается Министерство юстиции США, но пока официально эти обвинения не подтверждены.