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мир

Сторонники Трампа вышли на акцию "За честные выборы"

 Андрей Позняков
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Акция сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне   -   Авторское право  Julio Cortez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона на акцию под лозунгами «За честные выборы». Они уверены, что противники действующего главы государства сфальсифицировали результаты голосования в ряде штатов, что обеспечило победу кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену.

О масштабных фальсификациях заявлял и сам Трамп — он обещал обжаловать результаты голосования в судах. Одна из главных претензий республиканцев связана с подсчётом голосов, поданных по почте. Они уверены, что избирательные комиссии регистрировали бюллетени, отправленные уже после завершения голосования. Проверкой сообщений о фальсификациях занимается Министерство юстиции США, но пока официально эти обвинения не подтверждены.