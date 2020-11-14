Трамп не будет вводить общенациональный карантин

Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу перед журналистами, чтобы прокомментировать разработку вакцины от коронавируса и возможные меры правительства против распространения инфекции.

Трамп редко появляется на публике после президентских выборов 3 ноября, победителем которых крупнейшие американские СМИ объявили демократа Джо Байдена. Действующий президент не признает свое поражение, ссылаясь на возможные фальсификации или нарушения в процедуре подсчета голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Джорджия и Аризона. Он оспаривает итоги голосования в судебных инстанциях. Официально победитель выборов будет объявлен только после завершения судебных разбирательств.

«Моя администрация не пойдет на введение [общенационального] карантина. Что бы ни произошло в будущем, неизвестно, какой будет [следующая] администрация – наверное, время покажет, но я могу сказать: нынешняя администрация вводить карантин не будет».

В пятницу в США был зарегистрирован рекордный суточный прирост числа случаев заболевания COVID-19 – более чем 183 с половиной тысяч случаев. Дональд Трамп объясняет этот прирост эффективной системой выявления заражений. Оно обещает, что рост заболеваемости будет остановлен в ближайшие месяцы иммунизацией населения с помощью вакцины, разработанной компанией Pfizer.

13 ноября власти штатов Нью-Мексико и Орегон объявили о введении на две недели ограничительных мер. Общественные места будут закрыты, а большинство работников будут работать из дома.