Рождение носорога сняла камера, установленная в вольере зоопарка Честер на севере Англии. Мама по имени Эма Эльза вынашивала дитя 15 месяцев. Новорождённая девочка встала на ноги уже через 10 минут.

На своей странице в "Фейсбуке" зоопарк предлагает посетителям выбрать имя новорождённой: Касулу (город в Танзании, Коши ("попытка") или Каари ("девочка").