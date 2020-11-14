Рождение носорога сняла камера, установленная в вольере зоопарка Честер на севере Англии. Мама по имени Эма Эльза вынашивала дитя 15 месяцев. Новорождённая девочка встала на ноги уже через 10 минут.
На своей странице в "Фейсбуке" зоопарк предлагает посетителям выбрать имя новорождённой: Касулу (город в Танзании, Коши ("попытка") или Каари ("девочка").
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