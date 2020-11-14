Активистки разгромили офис генерального прокурора

В столице Мексики массовые беспорядки: тысячи женщин, участниц движения против фемицида, прорвались к комплексу зданий генеральной прокуратуры. Активистки разбили окна в офисе прокурора, разгромили центр оказания помощи пострадавшим от семейного насилия, и сожгли найденные там документы.

Участницы женских манифестаций в Мексике всё чаще прибегают к насилию. Они заявляют, что это — реакция на действия властей. Так, в начале недели полиция разогнала женскую демонстрацию в Канкуне, открыв стрельбу в воздух. Её участницы требовали расследовать обстоятельства жесткого убийства девушки.

Губернатор заявил, что стражи порядка нарушили прямой приказ не применять силу, и возложил ответственность на главу местной полиции, отправив его в отставку. Однако активистки заявляют, что это далеко не первый случай силового разгона женских манифестаций, а власти не собираются воспринимать требования всерьёз, хотя каждый день 10 мексиканок становятся жертвами убийств.