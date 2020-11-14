Мадрид: карантин для сюрреалистов не помеха

В условиях распространения пандемии и новых карантинных ограничений музеи Европы сворачивают работу и вынуждены закрывать свои двери для посетителей. Но есть и исключения. Такие, как, например, мадридская галерея Caixaforum, где открылась выставка «Объекты желания. Сюрреализм и дизайн».

Организаторы хотят показать актуальность произведений европейских сюрреалистов. Куратор выставки, директор музея Vitra Design Матео Крис приводит в качестве примера работу итальянской группы Studio65 «Кактус»:

«Конечно, это не вешалка для одежды, это похоже на кактус, но авторы полагают, что вы можете повесить сюда свое пальто. Потом они сделали миниатюрную копию этой вешалки. Типичность и сюрреализм тут выражается в том, что между изображением объекта и его функцией возникает напряжённость. Объект выглядит как кактус, но у него есть функция, которую обнаружите уже при его использовании. Итак, есть элемент удивления и напряжённость».

На выставке представлены более 250 работ, в том числе изогнутый комод Широ Кураматы 1970-го года, модель дивана-губ Мэй Уэст по проекту Сальвадора Дали, или лампа-лошадь из «Животной коллекции» шведской дизайн-группы Front. По словам директор по выставкам фонда La Caixa Исабель Салгадо, для организаторов очень важно, чтобы эту выставку люди могли посещать даже в самый разгар пандемии:

«Я знаю, что есть страны, где музеи закрыты, а торговые центры работают. Здесь, в Caixaforum, культура важнее. Культура развивает воображение, помогает понять себя. Поэтому мы открыты, соблюдая при этом безопасную дистанцию между людьми, все санитарные меры. И с нами работают эксперты, которые помогают сделать эту выставку ещё более интересной для посетителей».

Попасть в мадридский Caixaforum можно по предварительной записи, — купив билет на определённое время входа. Число посетителей строго ограничено. Выставка «Объекты желания. Сюрреализм и дизайн» будет открыта как минимум до 21 марта.