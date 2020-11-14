Авни Доши: "Главное для писателя - каждый день садиться за стол"

Авни Доши семь лет писала свой первый роман, который был номинирован на Букеровскую премию этом году. Euronews спросил писательницу из Дубая, как бы она отреагировала в случае присуждения ей награды.

Euronews: "Наша гостья - писатель Авни Доши, которая был номинирована на Букеровскую премию этого года со своим дебютным романом "Жженый сахар". Поздравляем. Какие впечатления?"

Авни Доши: "Это запредельно. Не думала, что смогу выйти на этот уровень. Даже когда мое имя появилось в лонг-листе, это стало огромным сюрпризом".

Euronews: "Это одна из крупнейших литературных премий мира. И вы попадаете в шорт-лист со своим первым романом. Хорошее начало".

Авни Доши: "Да, действительно. Я работала над книгой больше семи лет. Для меня увидеть ее изданной, увидеть на полке в книжном магазине стало огромным достижением".

Euronews: "Расскажите о книге, о сюжете."

Авни Доши: "Мой роман - это история матери и дочери, у них очень сложные отношения. У Тары, матери, болезнь Альцгеймера. Дочь сталкивается с трудностями, ухаживая за женщиной, которая сама никогда по-настоящему не заботилась о ней".

Euronews: "Что вас вдохновило на книгу?"

Авни Доши: "Ну, большую часть я придумала. Меня очень интересуют отношения между женщинами. А из личного: у меня есть бабушка, которой около четырех лет назад поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Вот почему в середине работы над романом я решила ввести в сюжет эту линию. Я столько об этом недуге прочитала!"

Euronews: "Как вы пришли в литературу? Что подвигло взять ручку и написать свой первый роман?"

Авни Доши: "Я никогда не была особенным писателем, но всегда была отличным читателем. Вообще-то я изучала историю искусства, но мне всегда нравилось читать. А в свои 20 с небольшим я очень заинтересовалась современной фантастикой. Даже не знаю, что подвигло меня сесть за книгу. Просто очень-очень захотелось!"

Euronews: "Как шел процесс работы? Было легко или вы узнали страх перед белым листом, о котором многие говорят? Не казалась ли вам порой работа слишком уж ограничивающей, трудной?"

Авни Доши: "Написание книги для меня стало тяжелым боем. Я не знала, что делаю. Я ведь нигде не училась писать. У меня нет степени по литературе, я даже не ходила на курсы по творческому письму. Я училась в процессе. С каждым черновиком я продвигалась вперед, мне больше всего помогли мои собственные ошибки. С ними я видела свои слабые места, которые надо было улучшать".

Euronews: "Если бы пришлось начинать с нуля, вы бы писали по-другому?"

Авни Доши: "Я бы сказала себе: "Не надо так упрямиться". В работе над книгой мне было очень сложно отказаться от некоторых аспектов, все хотелось оставить. Но есть старая поговорка: "Выброси из написанного то, что тебе нравится больше всего".

Euronews: "Одна из задач писателя, наверное - сделать историю универсальной, привлекательной для читателей во всем мире. Вы выросли в Нью-Джерси, теперь живете в Дубае. Как это помогло в работе?"

Авни Доши: "Я сохраняла отстраненный взгляд на вещи большую часть моей взрослой жизни. Я не жила в Соединенных Штатах с тех пор, как мне было 20 лет. Меня как будто всегда немного удаляли от общества, в котором я находилась. Да, это, пожалуй, наделяет взглядом наблюдателя. Думаю, он мне очень помог".

Euronews: "Почему вы чувствовали себя вынесенной за скобки? Удаленной от общества, в котором жили?"

Авни Доши: "Я думала, переезжая в Индию в мои 20 с небольшим, что вот там-то я буду чувствовать себя как дома. Но я выросла в США и была другой, мое прошлое было другим, ориентиры - иными. В Индии я как будто была дома, но и за скобками общины тоже".

Euronews: "Мы в Дубае. Насколько важна литература для этого региона? Я знаю, что вы принимаете активное участие в здешнем литературном фестивале. Расскажите подробнее".

Авни Доши: "На мой взгляд, литературный фестиваль в ОАЭ просто невероятный. Считаю, что организаторы очень много делают для продвижения литературы в стране, регионе. Они приглашают в гости всемирно известных авторов, это так здорово. Я очень горжусь тем, что сотрудничаю с фестивалем. Конечно, я хотела бы видеть еще больших усилий в отношении литературы на местах. Но я знаю, что есть люди, которые работают в этом направлении. С нетерпением жду перемен в будущем".

Euronews: "Вы упомянули местный уровень. Почему для здешних писателей важно иметь здесь платформу?"

Авни Доши: "И для меня это очень важно. Знаете, сегодня все больше молодых творцов выбирают Дубай. Было бы замечательно, если бы для них открыли, например, какие-то магистерские программы, если бы в регионе, в стране было больше литературных журналов. Многое можно сделать. Например, придумать гранты, стипендиальные программы для зарубежных авторов. Это позволит им приехать сюда и отсюда работать со студентами".

Euronews: "Что вы думаете о проблеме повышения грамотности? Не всем повезло, как нам с вами, в плане доступа к книгам, возможности научиться читать. В мире есть дети, у которых таких шансов по-прежнему нет".

Авни Доши: "На мой взгляд, борьба за продвижение грамотности, чтения, письма должна быть приоритетом для любого правительства и любого общества. Ведь образование позволяет людям улучшить свои возможности, положение в жизни. В таких странах, как Индия, очень важно включать грамотность в приоритетную повестку любой политической силы.

Euronews: "Как женщина, как успешная женщина, что бы вы сказали тем, кто думает написать книгу? Какой совет можете дать с опорой на собственный опыт?"

Aвни Доши: "Все думают, что есть какая-то методология, может быть, курсы, которые можно пройти и научиться писать. Но на самом деле главное для писателя - каждый день садиться за стол и концентрироваться. Я думаю, что чтение - лучший источник знаний о писательстве, с ним вы открываете для себя работу, проделанную до вас. Именно так я во многом и научилась писать".

Euronews: "Чем бы для вас стало получение Букеровской премии?"

Aвни Доши: "Я не могу привыкнуть к этой мысли. Это слишком грандиозно, не укладывается в голове. Победить было бы невероятно. Что еще я могу сказать? Это мечта."

Euronews: "Это изменит вашу жизнь?".

Aвни Доши: "Да, конечно. Уже изменило!"

Euronews: "Мы будем болеть за вас! Авни Доши, большое спасибо за это интервью".