Борьба с вирусом: школьники под вытяжкой

Просто, но эффективно: изобретатель из Германии предложил школам систему вентиляции, которая должна удалять до 90% вирусов из помещения. При этом собрать и установить её совсем легко — можно даже силами самой школы. Стоимость деталей в строительных магазинах — около 200 евро на класс.

Франк Хелляйс, изобретатель:

"За партой сидят ученики. Нагретый ими воздух, вместе с капельками жидкости, поднимается вверх, улавливается козырьком, отправляется в магистральную трубу и с помощью вентилятора отправляется вон из комнаты".

Нынешние правила требуют регулярно проветривать закрытые помещения, в том числе классы. Осенью и зимой это превращается в проблему: холод лишь увеличивает шансы заболеть. Изобретение поможет этого избежать.

При всей своей простоте система, созданная по модели кухонной вытяжки, получила пристальное внимание: испытывали её в Институте химии Макса Планка. Учителям и ученикам её внедрение даёт надежду на то, что занятия можно будет продолжать.

Роланд Волловски, директор школы:

"Сейчас в немецких школах неспокойная обстановка, никто не уверен в будущем, число случаев растёт, в том числе в самих школах. Так что мы очень рады, что теперь есть такая система, можно спокойно продолжать работать".

В конце октября власти Германии объявили, что выделяют полмиллиарда евро на улучшение систем вентиляции в общественных зданиях, в том числе образовательных учреждениях.