"Переговоры — только о новых выборах"

В столице Грузии тысячи человек приняли участие в новой акции протеста с требованием назначить повторные парламентские выборы. Такие манифестации не прекращаются уже неделю. Грузинская оппозиция называет подтасованными результаты волеизъявления, состоявшегося 31 октября. По официальным данным, правящая партия "Грузинская мечта" одержала тогда победу, получив 48% голосов.

"Мы не верим в предложения правительства, они не интересуют нас. Правительство попытается остановить протесты, но мы должны добиться своего".

"Единственно возможная тема переговоров — о новых выборах, потому что прошлые были сфальсифицированы. Я буду поддерживать эту идею, даже если останусь последним из манифестантов."

В субботу, за несколько часов до митинга, правящая партия и оппозиция обсуждали пути выхода из кризиса, но безрезультатно. Организаторы акций заявили, что соберут новую манифестацию на следующей неделе, когда в Тбилиси должен приехать госсекретарь США Майкл Помпео.