Обороты ресторанного бизнеса упали на 95%

Во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%: так заявляют представители отрасли. Бары и кафе месяц назад получили новый приказ закрыться, уже второй в этом году. Многие из тех, кому удалось как-то пережить весенний карантин, теперь констатируют, что повторный удар перенести не получится.

На складах скапливаются цистерны напитков и ящики продуктов. Владельцы хранилищ тоже вынуждены сократить число работников — порой всего до 10%. Единственные клиенты сейчас — те заведения, которые работают на вынос или на доставку.

Оскорблёнными чувствуют себя продавцы книг: они недоумевают, почему их товар считается опасным. В отличие от ресторанов, толпы клиентов в книжных не собираются, оборот этих магазинов и так невелик.

"Ноябрь обычно второй по прибыльности месяц. Так что для книжного магазинчика вроде моего, где прибыль и так крошечная, это уже катастрофа. А что будет в декабре, когда продажи обычно подскакивают — я думать даже не хочу", — говорит продавец книг Маким Обен.

Крупнейшие современные литераторы Франции не в первый раз требуют снять запрет с книжных магазинов. В четверг они устроили акцию протеста на прогулочном кораблике на Сене. По их словам, предложение правительства переориентироваться на онлайн-деятельность не помогло. Во время весеннего карантина обороты книготорговцев упали на 85-90%.