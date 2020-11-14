Тысячи эфиопов бегут от вооруженного конфликта в Судан

Эфиопское правительство заявляет, что вооруженные формирования сепаратистов, действующие в регионе Тыграй запустили реактивные снаряды в соседние регионы. Ракетному обстрелу подверглись аэропорты в городе Гондэр и Бахр-Дар. Боевики «Народного фронта освобождения Тыграя» рассматривают их в качестве законной военной цели.

Столкновения между Фронтом и правительственными войсками вспыхнули в начале месяца. Правительство задействовало против мятежников авиацию.

Боевые действия вынудили тысячи человек покинуть свои дома. Многие из них бежали в соседний Судан, где для беженцев были развернуты лагеря временного содержания.

«В мы подверглись бомбардировке с двух направлений, со стороны региона Амха́ра и со стороны Эритреи. Мы провели в дороге четыре часа, передвигались в основном пешком».

«Я выбежала из дома со своим отцом, матерью и ребенком, в чём была. Теперь у нас ничего нет, никаких денег. Мы бежали от смерти и убийства».

Эфиопская комиссия по правам человека проверяет сведения о гибели в регионе Тыграй множества гражданских лиц.