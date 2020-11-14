Умер Армен Джигарханян

На 86-м году жизни умер актер и режиссер Армен Джигарханян. Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян. Причина смерти не раскрывается.

"Он скончался сегодня в шесть утра", — сказал Согомонян.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. После школы пытался поступить в московский Государственный институт театрального искусства, но не прошел по конкурсу. Через год стал студентом Ереванского художественно-театрального института.

В 1967 году по приглашению режиссера Анатолия Эфроса перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола. Позже почти три десятка лет проработал в Московском академическом театре им. В. Маяковского. В 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Сыграл более 250 ролей в кино, в том числе в лентах "Треугольник" (1967), "Новые приключения неуловимых" (1968), "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), "Собака на сене" (1978), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Город Зеро" (1988), "Паспорт" (1990), "Цареубийца" (1991) и др.