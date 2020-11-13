Корь: удар из тени коронавируса

В тени коронавируса планете угрожает корь. Тревогу врачи забили ещё в прошлом году: тогда, по данным ВОЗ, корью заболели 870 тысяч человек, самый высокий показатель почти за четверть века. А уровень смертности возрос на 50% за последние 4 года. Вспышки заболевания, более заразного, чем Covid-19, отмечались и в развивающихся, и в развитых странах.

Наташа Краукрофт, Всемирная организация здравоохранения:

"Вы можете чувствовать себя в безопасности, но это не так. Чтобы сдерживать корь, необходимо иметь отличную систему вакцинации, а если её нет, то корь рано или поздно заявит о себе. В мире становиться всё больше и больше непривитых детей; это как сухие деревья в лесу: горючее накапливается, и в определённый момент вспыхивает, начинается эпидемия".

К этому, по данным организации, привело в том числе движение "антипрививочников". Пока были привиты подавляющее большинство детей, отдельные случаи отказа не оказывали влияния на ситуацию. О кори как бы "забыли", а медицинские учреждения стали менее серьёзно относиться к накоплению и хранению вакцин.

А на фоне пандемии вакцинация во многих случаях и вовсе остановилась. По мнению врачей, это совершенно не оправданно.

Алексей Рыков, педиатр:

"Нельзя и не нужно останавливать вакцинацию во время пандемии, она никак не влияет на вакцинацию детей и взрослых. И более того, мы видим, что снижение уровня вакцинации из-за пандемии привело к тому, что мы можем получить вспышки других инфекционных заболеваний, не только коронавируса".

По данным ВОЗ, чтобы корь не заявляла о себе, необходимо прививать не менее 95% населения. Сейчас этот показатель — менее 85%.

Международные запреты на путешествия несколько притормозили распространение болезни. Однако, по словам представителей ВОЗ, истинную картину получить сейчас невозможно: медицинские лаборатории по всему миру почти полностью переключились на ковид, и не отслеживают случаи кори так тщательно, как раньше.