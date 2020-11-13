Выборы в США: "Пора заканчивать этот цирк!"

В американской Джорджии приступают к пересчету бюллетеней, который будет производиться вручную, законы штата позволяют это сделать, поскольку разрыв составляет в настоящий момент 14 тысяч голосов.

В заявлении официальных лиц, занимающихся надзором над соблюдением правил голосования, говорится, что никаких свидетельств мошенничества обнаружено не было.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее однопартиец, сенатор от штата Нью-Йорк, Чак Шуммер, возглавляющий на Капитолийском холме сенатское меньшинство, заявили следующее:

- Пора заканчивать это цирковое представление и заниматься работой, тем, что имеет значение для американцев - ситуацией в здравоохранении и экономикой.

- Выборы окончены. И результат голосования показывает, что ни о каких близких цифрах речь идти не может. Джо Байден - следующий президент США, КАмала Харрис - следующий вице- президент США. Сенаторы-республиканцы, прекратите отрицать реальность, и уже начните заниматься пандемией COVID-19!

В течение двух последних дней - вначале в Техасе, затем в Калифорнии - количество зараженных превысило миллион человек.

В понедельник в Белом доме состоялась встреча комиссии, которая вырабатывает меры по обузданию пандемии. Сообщается, что Трамп в ее заседании не участвовал.

В самом Белом доме коронавирус был накануне выявлен у начальника его секретариата и политического советника президента США.