Умирающее угольное сердце Румынии
Апокалиптический ландшафт промышленного упадка с высоты птичьего полета. Заброшенная шахта, когда-то бывшая частью процветающего угледобывающего региона.
Мы в долине Жиу, близ города Петрила, в угольном сердце Румынии. Но рост себестоимости производства и изменение климата приводят к прекращению добычи "черного золота". Что произойдет с ним и с другими угольными регионами Европы во время энергетического переходного периода? Готов ли Европейский Союз взять курс на устойчивый перезапуск? Сможет ли Румыния подготовить долину Жиу для плавных перемен?
Долина Жиу — "долина слёз"
Первая шахта открылась здесь в 1840 году. И долина Жиу постепенно стала энергетическим центром региона. Да, без сомнений, у здешних мест было славное прошлое. Но есть ли у них шанс на светлое будущее?
Бывший шахтер Кэтэлин Ченушэ показывает нам заброшенную угольную шахту Петрилы. Здания рушатся, но с другой стороны рабочие выгружают поступающий из соседней шахты уголь, который в последствии отправится на ближайшую электростанцию.
В коммунистические времена в долине Жиу функционировали шестнадцать угольных шахт, двенадцать из них сегодня закрыты. По словам местных жителей, занятость в угольном секторе снизилась с 50 000 рабочих мест в 90-е годы до примерно 4 000 сегодня.
Тяжелая работа сказалась на здоровье Ченушэ, в частности на легких.
Долина Жиу располагается на юго-западе Румынии, в 6 часах езды от Бухареста. "Ливезени" – одна из пока избежавших закрытия угольных шахт.
Утренняя смена возвращается с работы. Габриэль и его коллеги только что узнали о подписанном министром экономики указе, объявляющем о закрытии с 2024 года еще двух шахт в долине Жиу.
"Зеленая сделка" Европейской комиссии пытается сгладить постепенный отказ от угля на континенте путем создания многомиллиардного пакета поддержки, так называемого "Механизма справедливого перехода".
Уголь по-прежнему играет важную роль более чем в 100 регионах Европейского союза. По оценкам, в этом секторе заняты 240 тысяч человек, и Габриэль один из них.
На предстоящие семь лет Европейская комиссия выделила около 40 миллиардов евро непосредственно переходным угольным регионам. С поддержкой государственных и частных инвесторов, помощь составит около 150 миллиардов евро.
Габриэль Раду и его жена Мариана пригласили нас к себе домой. У Габриэля был тяжелый день. Каждый день он добывает 10 тонн угля. Его галерея находится на глубине 500 метров. Иногда ему приходится проходить по 4 км к месту забоя.
Несколько лет назад Габриэль сломал ногу в результате несчастного случая под землей. Шахтер – семейная профессия, не избежал ее и сын Габриэля и Марианы.
Умирающая отрасль
Ни золота, ни денег – только финансовая бездна, вот что такое Hunedoara Energy Complex. Неплатежеспособная госкомпания переводит оставшиеся угольные шахты и электростанции долины Жиу в статус подлежащих "реструктуризации".
Профсоюзный лидер Кристиан Рошу должен проложить туннель через гору долгов. Бывший шахтер был назначен управляющим.
"Парошени", построенная в 1956 году, — старейшая угольная электростанция в Румынии. Эта страна уже много лет занимает видное место среди крупнейших источников загрязнения воздуха в Европе. С помощью процедур о нарушениях Еврокомиссия вынудила Румынию закрыть некоторые из производств с худшими показателями.
На румынских тепловых электростанциях действуют устаревшие технологии, и большинство из них рискуют не соответствовать более жестким экологическим нормам, вводимым Европейской комиссией начиная с 2021 года.
Один из блоков Парошени был модернизирован - при поддержке японской компании электростанция была оснащена самыми современными фильтрами. Инвестиции составили 200 миллионов евро.
Известняк используется для получения оксидов серы из угольного дыма. Но это не решает проблему CO2: наряду с другими топливосжигательными электростанциями, "Парошени" вносит огромный вклад в глобальное потепление.
Bankwatch Romania внимательно следит за деньгами налогоплательщиков (и за энергетическим балансом Румынии). Вот почему Александру Мустата негодует, называя правительственный план по энергетике и климату "непритязательным". По его словам, больше средств следует вкладывать в возобновляемые источники энергии - вместо того, чтобы заполнять финансовую пропасть убыточной отрасли ископаемого топлива.
Румыния без угля
У нас назначена встреча с Вирджилем-Даниэлем Попеску, министром экономики и энергетики Румынии. Ни одна новая угольная электростанция в стране не будет построена, подтверждает он в интервью Euronews. Но как насчет оставшихся угольных шахт?
Ханс фон дер Брели, Euronews:
Долина Жиу: была договоренность с Еврокомиссией, что из этих четырех все еще работающих угольных шахт две должны были быть закрыты еще в 2018 году... Ну, они все еще работают. Почему?
Вирджил-Даниэл Попеску, министр экономики и энергетики Румынии:
— Да, они все еще открыты, потому что предыдущее правительство не учло огромное количество угля в этих шахтах... и есть большой риск самовозгорания.
Ханс фон дер Брели, Euronews:
Вы получите 4,4 миллиарда евро в рамках "механизма справедливого перехода" ЕС. Это огромная сумма. Как вы собираетесь ее использовать?
Вирджил-Даниэл Попеску, министр экономики и энергетики Румынии:
— Прежде всего, вы должны знать, что мы привержены поддержке "зеленой сделки" Еврокомиссии. И в этих условиях мы должны осуществить энергетический переход. И переход от угля к возобновляемым источникам энергии через переходное топливо для нас приоритет. Мы уже работаем над программой перехода от угля к природному газу. У нас есть деньги, у нас есть финансы, и мы знаем, как это сделать. Поэтому: мы - сделаем - это.
Ханс фон дер Брели, Euronews:
Через 10, 20, 30 лет – на ваше усмотрение – в Румынии будут еще добывать уголь?
Вирджил-Даниэл Попеску, министр экономики и энергетики Румынии:
— Через 30 лет – нет. Этой мой ответ. Мы не можем оставаться в прошлом.
"Зеленая сделка" увеличивает занятость
Красочные настенные рисунки изображают шахтерское прошлое долины Жиу и видение более устойчивого будущего. Мы вернулись в Петрошани — один из шахтерских городов долины.
Мэр города – бывший горный инженер на шахте "Ливезени". Он убедил соседние города подписать общий меморандум в Брюсселе. По которому "зеленая сделка" Еврокомиссии теперь будет распространяться на всю долину.
Приход новой "зеленой сделки" ознаменовался рабочими местами.
Николае Думитреску тоже в прошлом горняк. Покинув шахту "Петрила", он много лет проработал в Италии. Но желание быть самому себе хозяином привело его домой, где он основал собственную небольшую строительную компанию. Справедливый переход долины Жиу повысил занятость.
Справедливый переход долины Жиу все еще находится на стадии подготовки, большинство проектов будет запущено в ближайшие семь лет. Общая концепция еще разрабатывается. Среди обсуждаемых вариантов -превращение угольной долины в круглогодичное туристическое направление.
У нас назначена встреча с Эмилем Пэрэу, он сколотил состояние в деревообрабатывающем бизнесе - и реинвестировал прибыль на местном уровне. А именно в строительство горнолыжного курорта Стража. Пэрэу не один такой: многие бывшие шахтеры стали инвестировать в гостиничный бизнес.
Возможно, будущее долины можно найти здесь: Европе нужны электрические зарядные станции. Это понял и Мариус Шурля. Он начал свою карьеру, как и многие, в угольной шахте… Запустив свою инновационную компанию с тремя сотрудниками, теперь он нанял 65 человек – и продолжает расширяться.
Штефан Нистор также в прошлом шахтер. Он приехал из Молдавии. В молодости он искал приключений и перспектив. Услышав об угольных шахтах в долине Жиу он, как и многие, переехал в регион, который считал своего рода Эльдорадо. Но его надежды были разбиты вдребезги. Как и многие другие шахтеры, он потерял работу – но сумел переквалифицироваться.
Ноу-хау подземелья
Настоящее сокровище долины Жиу - это глубоко укоренившиеся технические знания. Именно это ноу-хау позволит людям здесь построить новое, устойчивое будущее. Университет Петрошани еще несколько десятилетий назад был горнопромышленным училищем, а теперь превратился в учреждение, предлагающее все необходимое для наращивания как технического, так и управленческого потенциала.
Чтобы сохранить культурное наследие горнопромышленной истории долины Жиу Ченушэ вместе с другими шахтерами, местными художниками и архитекторами создал ассоциацию под названием "Планета Петрила".
В Музее памяти спасителей он показывает нам свою старую шахтерскую каску. Ченушэ потребовалось три года работы волонтером, чтобы создать первые залы этого до сих пор неофициального музея горного дела. Своими руками он даже построил шахту старой школы. Это впечатляющие, но все же первые шаги на пути к созданию проекта, который сможет привлечь туристов со всего мира в это уникальное место.
Из шахты в бассейн
Смелая группа архитекторов, базирующихся в Бухаресте, Тимишоаре и Париже, - движущая сила "Планеты Петрилы". Их насторожили планы по сносу всех зданий старой шахты. Они пытаются спасти хотя бы какую-то ее часть. В долине Жиу они устраивали встречи, собирали предложения, как превратить шахту "Петрила" в нечто совершенно иное. По одному из проектов, в здании заброшенной шахты предлагают сделать плавательный бассейн и выставочный зал.
Но этот проект туристического кластера, подталкивающего экономику долины к модели устойчивого развития, создающего рабочие места, надежду и будущее, находится под угрозой. Некоторые здания шахты до сих пор под особой защитой. И сейчас идет борьба за то, чтобы шахта была превращена в туристическую достопримечательность.
За последние два года здесь побывало около 10.000 туристов. Ченушэ проводил для них экскурсии, делясь своими знаниями и воспоминаниями.
Все те шахтеры, с которыми мы встречались, сходятся во мнении: ошибки хаотичного закрытия шахт 90-х годов повторяться не должны. Инновационные бизнес-стартапы, туристические проекты, инвестиции в зеленые технологии – долина Жиу действительно обладает потенциалом для построения нового устойчивого будущего, возникающего из руин устаревшего угольного прошлого.