Умирающее угольное сердце Румынии

Апокалиптический ландшафт промышленного упадка с высоты птичьего полета. Заброшенная шахта, когда-то бывшая частью процветающего угледобывающего региона.

Мы в долине Жиу, близ города Петрила, в угольном сердце Румынии. Но рост себестоимости производства и изменение климата приводят к прекращению добычи "черного золота". Что произойдет с ним и с другими угольными регионами Европы во время энергетического переходного периода? Готов ли Европейский Союз взять курс на устойчивый перезапуск? Сможет ли Румыния подготовить долину Жиу для плавных перемен?

Долина Жиу — "долина слёз"

Первая шахта открылась здесь в 1840 году. И долина Жиу постепенно стала энергетическим центром региона. Да, без сомнений, у здешних мест было славное прошлое. Но есть ли у них шанс на светлое будущее?

Заброшенная шахта Петрилы Euronews

Бывший шахтер Кэтэлин Ченушэ показывает нам заброшенную угольную шахту Петрилы. Здания рушатся, но с другой стороны рабочие выгружают поступающий из соседней шахты уголь, который в последствии отправится на ближайшую электростанцию.

В коммунистические времена в долине Жиу функционировали шестнадцать угольных шахт, двенадцать из них сегодня закрыты. По словам местных жителей, занятость в угольном секторе снизилась с 50 000 рабочих мест в 90-е годы до примерно 4 000 сегодня.

Тяжелая работа сказалась на здоровье Ченушэ, в частности на легких.

Я проработал на шахте 27 лет. Там, внизу, под землей, нам постоянно не хватало воздуха, концентрация кислорода была слишком низкой... Вместе с другими газами и пылью это вызывает легочные заболевания у всех, все бывшие шахтеры страдают от проблем с легкими. Их продолжительность жизни короче. Недавно было проведено исследование, показавшее, что бывшие шахтеры в долине Жиу умирают в возрасте от 56 до 65 лет из-за легочных заболеваний и силикоза Кэтэлин Ченушэ бывший шахтер "Петрилы"

Долина Жиу располагается на юго-западе Румынии, в 6 часах езды от Бухареста. "Ливезени" – одна из пока избежавших закрытия угольных шахт.

Утренняя смена возвращается с работы. Габриэль и его коллеги только что узнали о подписанном министром экономики указе, объявляющем о закрытии с 2024 года еще двух шахт в долине Жиу.

"Зеленая сделка" Европейской комиссии пытается сгладить постепенный отказ от угля на континенте путем создания многомиллиардного пакета поддержки, так называемого "Механизма справедливого перехода".

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Уголь по-прежнему играет важную роль более чем в 100 регионах Европейского союза. По оценкам, в этом секторе заняты 240 тысяч человек, и Габриэль один из них.

На предстоящие семь лет Европейская комиссия выделила около 40 миллиардов евро непосредственно переходным угольным регионам. С поддержкой государственных и частных инвесторов, помощь составит около 150 миллиардов евро.

Габриэль Раду и его жена Мариана пригласили нас к себе домой. У Габриэля был тяжелый день. Каждый день он добывает 10 тонн угля. Его галерея находится на глубине 500 метров. Иногда ему приходится проходить по 4 км к месту забоя.

Несколько лет назад Габриэль сломал ногу в результате несчастного случая под землей. Шахтер – семейная профессия, не избежал ее и сын Габриэля и Марианы.

Кроме добычи угля, здесь нет работы. Но получаемых денег никогда не хватает. Здесь нет будущего. Большинство молодых людей уезжают за границу, где можно заработать. Здесь нет рабочих мест, где мы должны работать? Все закрыто. Может, нам всем пойти работать в паб? ... Больше ничего не остается. Если закроются все угольные шахты, то закроется и вся долина Жиу... Шахты должны продолжать работать, нужно инвестировать в них Мариана Раду жена Габриэля Раду

Умирающая отрасль

Ни золота, ни денег – только финансовая бездна, вот что такое Hunedoara Energy Complex. Неплатежеспособная госкомпания переводит оставшиеся угольные шахты и электростанции долины Жиу в статус подлежащих "реструктуризации".

Профсоюзный лидер Кристиан Рошу должен проложить туннель через гору долгов. Бывший шахтер был назначен управляющим.

У нас все еще есть четыре действующие угольные шахты в долине Жиу, и две из них - "Лупени" и "Лонеа" - скоро будут закрыты. У двух других шахт, "Вулкана" и "Ливезени", нет фиксированной даты закрытия. Они продолжают работать, как и угольные шахты в других странах Евросоюза, в частности в Германии и Польше. Мы должны иметь в виду, что здесь нет другой работы, нет других отраслей промышленности. […¨] Например, моя собственная семья: мои родители, мои бабушки и дедушки, их родители, все они работали здесь на угольных шахтах. Это одна и та же история для всех семей, живущих здесь. Мы связаны с шахтами пуповиной." Кристиан Рошу управляющий Hunedoara Energy Complex

"Парошени", построенная в 1956 году, — старейшая угольная электростанция в Румынии. Эта страна уже много лет занимает видное место среди крупнейших источников загрязнения воздуха в Европе. С помощью процедур о нарушениях Еврокомиссия вынудила Румынию закрыть некоторые из производств с худшими показателями.

Шахта "Парошени" Euronews

На румынских тепловых электростанциях действуют устаревшие технологии, и большинство из них рискуют не соответствовать более жестким экологическим нормам, вводимым Европейской комиссией начиная с 2021 года.

Один из блоков Парошени был модернизирован - при поддержке японской компании электростанция была оснащена самыми современными фильтрами. Инвестиции составили 200 миллионов евро.

Известняк используется для получения оксидов серы из угольного дыма. Но это не решает проблему CO2: наряду с другими топливосжигательными электростанциями, "Парошени" вносит огромный вклад в глобальное потепление.

Сегодня этот операционный блок соответствует не только современным, но еще и более строгим, вступающим в силу в следующем году экологическим требованиям. Необходимо учитывать срок работы оборудования - который составляет от 28 до 30 лет максимум - а также количество угля, добываемого в шахтах: оба закончатся одновременно. Когда речь заходит о будущем энергобалансе, мы должны уделять самое пристальное внимание безопасности нашего энергоснабжения. С моей точки зрения, нам нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии, в природный газ, потому что это важно для безопасности энергоснабжения системы. И последнее, но не менее важное: нам нужно инвестировать в ядерную энергетику Дору Вишан директор тепловой электростанции "Парошени"

Bankwatch Romania внимательно следит за деньгами налогоплательщиков (и за энергетическим балансом Румынии). Вот почему Александру Мустата негодует, называя правительственный план по энергетике и климату "непритязательным". По его словам, больше средств следует вкладывать в возобновляемые источники энергии - вместо того, чтобы заполнять финансовую пропасть убыточной отрасли ископаемого топлива.

Уголь из долины Жиу очень дорогой. Добыча полезных ископаемых стоит очень дорого. Оборудование устарело, ему уже 30 лет. Было много аварий, потому что за последние десятилетия шахты не модернизировали. Во-вторых, эта модернизированная угольная электростанция (Парошени) до сих пор очень загрязняет окружающую среду. Это один из самых загрязняющих объектов в стране. И несмотря на модернизацию, она все еще не эффективна и с точки зрения затрат. Управляющая компания на этих электростанциях Hunedoara Energy Complex имеет долг почти в один миллиард евро. Это безумие... В течение последних четырех лет они не платили за загрязнение, которое производили. Удивительно, как эта компания все еще функционирует сегодня, учитывая долги, которые она накопила за это время Александру Мустата Bankwatch Romania

Румыния без угля

Министр экономики и энергетики Румынии Вирджил-Даниэл Попеску Euronews

У нас назначена встреча с Вирджилем-Даниэлем Попеску, министром экономики и энергетики Румынии. Ни одна новая угольная электростанция в стране не будет построена, подтверждает он в интервью Euronews. Но как насчет оставшихся угольных шахт?

Ханс фон дер Брели, Euronews:

Долина Жиу: была договоренность с Еврокомиссией, что из этих четырех все еще работающих угольных шахт две должны были быть закрыты еще в 2018 году... Ну, они все еще работают. Почему?

Вирджил-Даниэл Попеску, министр экономики и энергетики Румынии:

— Да, они все еще открыты, потому что предыдущее правительство не учло огромное количество угля в этих шахтах... и есть большой риск самовозгорания.

Ханс фон дер Брели, Euronews:

Вы получите 4,4 миллиарда евро в рамках "механизма справедливого перехода" ЕС. Это огромная сумма. Как вы собираетесь ее использовать?

Вирджил-Даниэл Попеску, министр экономики и энергетики Румынии:

— Прежде всего, вы должны знать, что мы привержены поддержке "зеленой сделки" Еврокомиссии. И в этих условиях мы должны осуществить энергетический переход. И переход от угля к возобновляемым источникам энергии через переходное топливо для нас приоритет. Мы уже работаем над программой перехода от угля к природному газу. У нас есть деньги, у нас есть финансы, и мы знаем, как это сделать. Поэтому: мы - сделаем - это.

Ханс фон дер Брели, Euronews:

Через 10, 20, 30 лет – на ваше усмотрение – в Румынии будут еще добывать уголь?

Вирджил-Даниэл Попеску, министр экономики и энергетики Румынии:

— Через 30 лет – нет. Этой мой ответ. Мы не можем оставаться в прошлом.

"Зеленая сделка" увеличивает занятость

Красочные настенные рисунки изображают шахтерское прошлое долины Жиу и видение более устойчивого будущего. Мы вернулись в Петрошани — один из шахтерских городов долины.

Мэр города – бывший горный инженер на шахте "Ливезени". Он убедил соседние города подписать общий меморандум в Брюсселе. По которому "зеленая сделка" Еврокомиссии теперь будет распространяться на всю долину.

В будущем рабочие места в долине Жиу перейдут из области добычи угля в области туризма, услуг и возобновляемых источников энергии. Важно то, что происходит в Брюсселе, они создали платформу для переходных угольных регионов - и впервые они ставят во главу угла человека, семьи... не только экономическую выгоду или заботу об окружающей среде - но и человека. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что никто не будет забыт. Страны, разделяющие общие проблемы угледобычи, вместе пройдут через эти большие перемены при полной поддержке Европейской комиссии Тибериу Якоб-Риджи мэр Петрошани

Приход новой "зеленой сделки" ознаменовался рабочими местами.

Николае Думитреску тоже в прошлом горняк. Покинув шахту "Петрила", он много лет проработал в Италии. Но желание быть самому себе хозяином привело его домой, где он основал собственную небольшую строительную компанию. Справедливый переход долины Жиу повысил занятость.

Справедливый переход долины Жиу все еще находится на стадии подготовки, большинство проектов будет запущено в ближайшие семь лет. Общая концепция еще разрабатывается. Среди обсуждаемых вариантов -превращение угольной долины в круглогодичное туристическое направление.

У нас назначена встреча с Эмилем Пэрэу, он сколотил состояние в деревообрабатывающем бизнесе - и реинвестировал прибыль на местном уровне. А именно в строительство горнолыжного курорта Стража. Пэрэу не один такой: многие бывшие шахтеры стали инвестировать в гостиничный бизнес.

У долины Жиу фантастический туристический потенциал. Речь идет не только о лыжном туризме. Наш регион поражает своей красотой... Через несколько лет в нашу долину приедут тысячи велотуристов. Уже в следующем году, надеюсь, мы завершим прокладку около 500 километров горных велосипедных трасс. Кроме того, наш регион, вероятно, один из самых привлекательных в Европе для туристов-спелеологов. Мы стараемся сделать так, чтобы в Страже могли работать 500 человек во время лыжного зимнего сезона. Получится своего рода маленькая шахта... Почему бы не представить себе, что в будущем у нас будут тысячи людей, занятых в туристическом секторе по всей долине Жиу... Эмиль Пэрэу инвестор

Возможно, будущее долины можно найти здесь: Европе нужны электрические зарядные станции. Это понял и Мариус Шурля. Он начал свою карьеру, как и многие, в угольной шахте… Запустив свою инновационную компанию с тремя сотрудниками, теперь он нанял 65 человек – и продолжает расширяться.

Штефан Нистор также в прошлом шахтер. Он приехал из Молдавии. В молодости он искал приключений и перспектив. Услышав об угольных шахтах в долине Жиу он, как и многие, переехал в регион, который считал своего рода Эльдорадо. Но его надежды были разбиты вдребезги. Как и многие другие шахтеры, он потерял работу – но сумел переквалифицироваться.

Ноу-хау подземелья

Настоящее сокровище долины Жиу - это глубоко укоренившиеся технические знания. Именно это ноу-хау позволит людям здесь построить новое, устойчивое будущее. Университет Петрошани еще несколько десятилетий назад был горнопромышленным училищем, а теперь превратился в учреждение, предлагающее все необходимое для наращивания как технического, так и управленческого потенциала.

Я вижу долину Жиу как будущую Кремниевую долину Румынии. У региона также есть будущее и в энергетике - потому что у нас есть потенциал, у нас есть навыки и специализированная рабочая сила здесь. Мы можем готовить топовых специалистов в нашем университете. В будущем наша долина будет сочетать в себе туризм, высокотехнологичные компании, а также остаточные традиционные технологии Сорин Михай Раду Университет Петрошани

Чтобы сохранить культурное наследие горнопромышленной истории долины Жиу Ченушэ вместе с другими шахтерами, местными художниками и архитекторами создал ассоциацию под названием "Планета Петрила".

В Музее памяти спасителей он показывает нам свою старую шахтерскую каску. Ченушэ потребовалось три года работы волонтером, чтобы создать первые залы этого до сих пор неофициального музея горного дела. Своими руками он даже построил шахту старой школы. Это впечатляющие, но все же первые шаги на пути к созданию проекта, который сможет привлечь туристов со всего мира в это уникальное место.

Из шахты в бассейн

Смелая группа архитекторов, базирующихся в Бухаресте, Тимишоаре и Париже, - движущая сила "Планеты Петрилы". Их насторожили планы по сносу всех зданий старой шахты. Они пытаются спасти хотя бы какую-то ее часть. В долине Жиу они устраивали встречи, собирали предложения, как превратить шахту "Петрила" в нечто совершенно иное. По одному из проектов, в здании заброшенной шахты предлагают сделать плавательный бассейн и выставочный зал.

Но этот проект туристического кластера, подталкивающего экономику долины к модели устойчивого развития, создающего рабочие места, надежду и будущее, находится под угрозой. Некоторые здания шахты до сих пор под особой защитой. И сейчас идет борьба за то, чтобы шахта была превращена в туристическую достопримечательность.

За последние два года здесь побывало около 10.000 туристов. Ченушэ проводил для них экскурсии, делясь своими знаниями и воспоминаниями.

Через десять лет это место должно стать музеем, объектом промышленного наследия. - Реконструкция этих зданий принесет рабочие места в долину Жиу, для жителей Петрилы. Я мечтаю, чтобы через десять лет это место стало туристическим, с театральной сценой, с кинотеатром под открытым небом... Здесь, на территории этой закрытой угольной шахты, есть реальный потенциал для туризма. Конец добычи угля не должен означать конец долины Жиу, вовсе нет Кэтэлин Ченушэ бывший шахтер "Петрилы"

Все те шахтеры, с которыми мы встречались, сходятся во мнении: ошибки хаотичного закрытия шахт 90-х годов повторяться не должны. Инновационные бизнес-стартапы, туристические проекты, инвестиции в зеленые технологии – долина Жиу действительно обладает потенциалом для построения нового устойчивого будущего, возникающего из руин устаревшего угольного прошлого.