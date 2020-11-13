Дистанционное школьное обучение: есть проблемы

Для Ирены Гонсалес ее спальня еще некоторое время будет ее классной комнатой - физически рисутствовать в школе может лишь половина детей, поэтому дети меняются, проводя несколько дней в неделю на дистанционных уроках.

Проблемы для 15-летней девочки уже очевидны: "Есть задачи, которые нужно решать, например, если речь идет о математике. И ты думаешь, что ты все поняла, что ты правильно их решаешь. Но потом, придя в школу и слушая объянения учителя, ты соображаешь, что ты все делала неправильно, то есть время было потрачено зря".

Но дистанционное обучение таит в себе и другие проблемы: не всегда гаджеты предназначены для того, чтобы усваивать знания в корректной форме.

Ирена Гонсалес продолжает: "Не все классы оснащены видеокамерами, не всегда микрофоны работают так, как надо, но при этом мы присутствуем - кто реально, кто виртуально на одном и том же уроке".

Ирена полагает, что разница в усвоении материала в зависимости от того, в классе она или дома, ощутима. Эти чувства разделяют и родители девочки. Объясняет ее мама Кристина: "Они не изучают весь требуемый объем учебного материала. И на следующий год она переходит в старшие классы, и нас, конечно, ситуация с ее образованием пугает. Дети стали грустными, они перестали радоваться, и мы этим очень озабочены",

С момента начала учебного года в Испании были закрыты 169 школ, треть из них так и осталась на замке. Эти цифры приводит профильный профсоюз работников образования. Стены почти 11 тысяч классных комнат больше не видят детей. В ситуации лишь частичного доступа к школьному образованию сейчас находятся приблизительно 120 тысяч маленьких испанцев.

Альваро Феррер, эксперт по проблемам равенства школьного образования, НПО SAVE THE CHILDREN, полагает, что проблема куда глубже и серьезней: "Разрыв в ученическом сообществе, обусловленный социальными корнями, увеличивается. И начинают появляться школы, где таких детей все больше и больше, и это означает, что они могут вообще остаться за пределами системы образования".

Для SAVE THE CHILDREN приоритет - обеспечить всех детей пригодными для использования в обучении гаджетами, а также поднять квалификацию учителей в обращении с девайсами.

Из Мадрида передает журналист Euronews Карлос Марласка: "Недостатки дистанционного обучения могут усилить и без того тяжелую проблему: из всех стран ЕС в Испании самый высокий процент тех, кто бросает школу, не получив аттестата о среднем образовании".