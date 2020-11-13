Траурная церемония в Париже

Во Франция почтили память жертв терактов, совершенных радикальным исламистами 13 ноября 2015 года. Мемориальную церемонию в Париже и столичном пригороде Сен-Дени возглавил премьер-министр республики Жан Кастекс. Траурная процессия, в которой приняли участие также глава МВД Франции Жеральд Дарманен, мэр Парижа Анн Идальго и представители неправительственных организаций, началась от арены "Стад де Франс" в Сен-Дени, где пять лет назад было совершено первое нападение. Они возложили цветы к мемориальной доске, установленной у стадиона в 2016 году.

Затем участники процессии направились в восточные районы Парижа — там террористы напали на прохожих и посетителей баров и кафе. Конечным пунктом мемориальной программы стала акция памяти у здания парижского концертного зала "Батаклан", где в результате массового расстрела погибли десятки людей. Представители властей и общественных организаций почтили минутой молчания память жертв терактов.

В этом году в связи с пандемией коронавируса власти приняли решение ограничить число участников церемонии.