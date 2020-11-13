Молдавия: избиратели готовятся ко второму туру президентских выборов

В предстоящее воскресенье гражданам Молдавии предстоит избрать президента. Победителя определит второй тур голосования. На пост главы государства претендуют действующий лидер Игорь Додон, которого называют пророссийским кандидатом и руководитель оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду. В пятницу в центре Кишинева на на митинг в поддержку Додона собрались сотни его сторонников. Они скандировали: "Додон - наш президент". В ходе первого тура Додон получил 439 тысяч голосов избирателей. Майя Санду 487 тысяч.

В тот же день волонтеры партии Санду распространяли листовки и газеты с призывами поддержать оппозиционного кандидата. После первого тура голосования она рассказала Euronews о своих дальнейших шагах, в случае, если станет президентом.

Майя Санду, кандидат в президенты Молдавии: "Много людей хотят уехать. Пока еще они не покинули страну, но желают уехать из Молдавии, потому что не видят здесь для себя будущего. Поэтому мы хотим доказать гражданам, что страной можно управлять грамотно, что можно получить хорошую администрацию, и, что люди смогут решить свои основные проблемы. Мы хотим, чтобы граждане снова доверяли государству".

Санду попросила поддержки у избирателей политиков, которые не прошли во второй тур выборов.

Эрнест Бунгури, Euronews: "Оба кандидата обещают сделать Молдавию лучшей, процветающей страной. Расходятся политики в следующем: кандидат Майя Санду хочет, не теряя связей с Россией, более тесных отношений Европейским Союзом, в то время как действующий глава государства Игорь Додон желает более прочных отношений с Россией, не упуская из виду ЕС. В воскресенье граждане Молдавиии определятся с выбором, который окажет влияние как на будущее их страны, так и всего региона на ближайшие годы".