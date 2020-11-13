Microsoft обвинила Россию в кибератаках на фармкомпании, разрабатывающие вакцину от коронавируса

Microsoft обвинила Россию и КНДР в кибератаках на фармацевтические компании из США, Канады, Индии, Франции и Южной Кореи, которые занимаются разработкой вакцины и лекарств от коронавируса, а также тестов для его выявления.

"В последние месяцы мы засекли кибератаки со стороны трех государственных игроков, целью которых были крупные компании, напрямую задействованные в разработке вакцин и лекарств от COVID-19”, - говорится в блоге компании.

За нападениями якобы стояли российская группа под названием Strontium (также известная как Fancy Bear, ее обвиняли во взломе внутренней сети Демократической партии США в 2016 году) и две северокорейские группы - Zinc и Cerium.

Среди целей злоумышленников – большая часть разработчиков вакцины, у которых она уже находится на разных стадиях клинических испытаний, утверждают в Microsoft.

Как сообщает корпорация, хакеры пытались украсть информацию о ходе разработок с помощью подбора паролей и фишинговых писем от имени соискателей или представителей Всемирной организации здравоохранения.

Большинство из этих атак были заблокированы системой защиты, разработанной в Microsoft, написал вице-президент компании Том Берт.

Корпорация призвала власти разных стран принять меры в сложившейся ситуации. “В то время, как мир объединился, стремясь положить конец пандемии, и с нетерпением ждет разработки безопасной и эффективной вакцины от Covid-19, необходимо, чтобы мировые лидеры объединились ради обеспечения безопасности наших медучреждений и соблюдения законов, чтобы не допустить кибератаки, направленные против тех, кто пытается помочь всем нам”.

Российская вакцина “Спутник V” была зарегистрирована первой в мире - 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

В середине октября Владимир Путин сообщил о регистрации еще одной вакцины - “ЭпиВакКорона”. Ее создали в новосибирском центре “Вектор”. С 1 января препарат планируется ввести в гражданский оборот.

В начале этой недели было объявлено, что вакцина, разработанная немецкой фармацевтической компанией BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer, снижает риск заболеть пневмонией COVID-19 на 90%. Через несколько дней компании планируют подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата.