Армяне уходят: горящие дома Карабаха

После подписания мирного соглашения, достигнутого между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы, армяне покидают районы Нагорного Карабаха, которые переходят под контроль Азербайджана. Что могут увезти, берут с собой, остальное бросают, а дома поджигают.

Азербайджанские власти обещают обеспечить армянам Карабаха права на мир и достойную жизнь, но в это уезжающие не верят и говорят, что при новой власти жить здесь будет опасно.

"Я не хочу отсюда уезжать, - говорит эта женщина. - Я не спала всю ночь. Я сидела внутри, бродила по двору".

"Я проплакала всю ночь, я очень расстроена, что уезжаю, - говорит другая армянка. - Я не знаю, куда еду и что меня ждет. Мы пожилая пара. Не знаю, как мы будем жить там, мы привыкли к жизни здесь".

Для одних трагедия, для других - радость. Эта азербайджанка впервые за 28 лет увидела свой шушинский дом по мобильному телефону. Она покинула родной город в 12 лет, когда его заняли армянские формирования. Сейчас она живет в Нидерландах.

Тем временем российские миротворцы уже в субботу завершат развертывание своих наблюдательных постов в Нагорном Карабахе. Их задача - контроль за соблюдением договоренностей о прекращении боевых действий. Командование миротворческой операцией будет располагаться неподалеку от столицы региона.