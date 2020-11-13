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Республика Беларусь

Беларусь оплакивает новую жертву, Евросоюз обещает поддержать перемены

 Вероника Доваль
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"День скорби и памяти"
"День скорби и памяти"   -   Авторское право  STRINGER/AFP or licensors
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Тысячи жителей разных городов Беларуси и Литвы вышли в пятницу на акции памяти художника Романа Бондаренко, погибшего после задержания силовиками в Минске. Люди выстраивались в цепи памяти, а также несли цветы и свечи к мемориалу во дворе минского дома, где Роман в среду защищал бело-красно-белые ленты от срывавшей их группы силовиков. Оттуда мужчину увезли в Центральный РУВД города, а в четверг - избитого доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Светлана Тихановская, лидер оппозиции: "Мы будем делать все, что ослабляет режим, возвращает закон и приближает нас к свободным выборам. Ради Романа Бондаренко, ради политзаключенных, ради своих родных, ради себя и ради каждого, кто был убит за желание жить в новой Беларуси".

Александр Лукашенко, выразил соболезнования семье погибшего и поручил генеральному прокурору провести честное и объективное расследование инцидента, хотя еще недавно сам угрожал протестующим жесткими расправами.

Евросоюз не признал итоги белорусских президентских выборов, заявив, что они не были ни честными, ни свободными.. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Беларуси.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии: "Европейский Союз готов мобилизовать все свои экономические средства для поддержки и сопровождения демократических изменений".

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за три месяца протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси были задержаны более 25 тысяч человек.