Зеленский госпитализирован с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак госпитализированы с коронавирусом. Они проходят лечение в ведомственной клинике «Феофания», — рассказал в интервью «Украинской правде» советник Ермака Михаил Подоляк. Он отметил, что глава государства находится в изолированной палате с рабочим кабинетом для проведения совещаний по видеосвязи.

О том, что у Зеленского обнаружен коронавирус, было объявлено в понедельник. В пресс-службе президента подчеркивали, что он чувствует себя хорошо и намерен работать из дома.

На Украине тем временем число зарегистрированных случаев заражения превысило полмиллиона. Правительство объявило о введении режима «карантина выходного дня» — это означает, что в субботу и воскресенье работать могут только критически важные предприятия, продуктовые магазины и аптеки.

Против этих ограничений выступают рестораторы. В среду они провели акцию протеста у здания Кабинета министров в Киеве. Демонстранты требовали разрешить работу кафе, баров и ресторанов без временных ограничений, ввести мораторий на проверки и выплатить компенсации из-за карантина.