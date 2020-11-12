Жозе Мануэл Баррозу о Байдене, "брексите" и перезагрузке Европы после пандемии

В течение десяти лет Жозе Мануэл Баррозу возглавлял Еврокомиссию. В то время он сотрудничал с бывшим вице-президентом, а ныне избранным президентом США Джо Байденом, участвовал в управлении процессом восстановления Европы после финансового кризиса. Господин Баррозу ответил на вопросы программы "Глобальный диалог".

Euronews: "Вы испытали облегчение, услышав новость о победе Джо Байдена на президентских выборах в США? Какие у вас впечатления?"

Жозе Мануэл Баррозу: "Да. Я был рад его победе. Думаю, с Байденом мы можем продуктивно работать над сближением позиций Евросоюза и США. Мы, как, наверное, большинство европейцев, приветствовали избрание Байдена. За некоторым исключением (в основном, это лидеры-полулисты) нынешние главы государств и правительств Евросоюза были рады узнать о его победе".

Euronews: "В бытность вашу президентом Еврокомиссии вы работали с Джо Байденом, он в то время занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. Какие у вас остались впечатления? И что означает его избрание для ЕС?"

Жозе Мануэл Баррозу: "Я думаю, что Байден - надежный вариант. Это политик, который верит в важность американо - европейского сотрудничества, причем и напрямую с ЕС, и по линии НАТО. Считаю, что сейчас у нас есть основа для прогресса в двусторонних отношениях. Конечно, ситуация не та, что прежде, мир изменился, но приятно знать, что у руля в США - человек, которого мы знаем и ценим".

Euronews: "Вы говорите, что к прежнему возврата нет, что мир изменился. Только на этой неделе были введены дополнительные тарифы на американские товары, Еврокомиссия изучает нарушение американцами антимонопольных правил. Это возвращает нас к тому, что да, Европа и Америка могут быть союзниками, но в какой-то степени они также - противники, конкуренты. Не так ли?"

Жозе Мануэл Баррозу: "Да, но конкурировать - совершенно нормально! Внутри Европы, если честно, тоже ведь немало соперничества между разными правительствами, странами. Конкуренция, на мой взгляд, естественна. Речь идет о том, чтобы сотрудничать в важнейших областях, таких как оборона, чтобы наладить партнерство по широкому кругу направлений. Напомню: европейцы и американцы разделяют одни и те же ценности. На мой взгляд, это чрезвычайно важно в современном, столь непредсказуемом мире. Так что нам, вопреки мнению многих, нужно определить рамки будущего сотрудничества. Реальность такова, что связка ЕС-США - по-прежнему главная сила мировой экономики. Просто посмотрите на объемы торговли, инвестиций с обеих сторон! Это очень важные для нас отношения, нам следует делать больше для их развития".

Euronews: "Давайте поговорим о "брексите", но через призму президентства Байдена. Манфред Вебер сказал нам, что, по его мнению, избрание Байдена укрепит позиции ЕС в переговорах с Великобританией по будущему торговому соглашению. Вы согласны?"

Жозе Мануэл Баррозу: "Я думаю, что и до избрания Джо Байдена мы близко подошли к этому соглашению, надеюсь, оно будет подписано. Иначе это просто стыд и абсурд - иметь квоты, тарифы между ЕС и Соединенным Королевством! Думаю, мы очень близки к договоренности".

Euronews: "Но выборы в США увеличивают шансы на подписание, Лондону придется пойти на компромисс?"

Жозе Мануэл Баррозу: "Я думаю, что Великобритания была готова пойти на компромисс и до этих выборов. Но вы правы: избранный президент Байден имеет очень сильные связи с Ирландией, что во много означает и связи с ЕС. И это стало одной из причин нашей радости по поводу его победы. Одновременно я не считаю избрание Байдена решающим для достижения соглашения между Великобританией и Европейским Союзом".

Euronews: "Считаете ли Вы, что сейчас, в пандемию коронавируса, ЕС справляется лучше с поддержкой экономики, чем это было сделано в период после финансового кризиса, когда Евросоюз боролся за перезапуск?"

Жозе Мануэл Баррозу: "Сегодняшняя реактивность властей ЕС невозможна без работы, которая была проведена раньше. Не будем забывать, что мы имели в тот кризис: многие предсказывали выход Греции из зоны евро, многие, в том числе и финансисты, вообще говорили о крахе евро.

Мы евро спасли! Нарушив в тот момент много устоявшихся стереотипов. Например, многие страны-члены не принимали в то время нашу идею спасения, поддержки более слабых членов. Сегодня они поняли, что в таком союзе, как союз Большой Европы, мы должны быть вместе. И поэтому сейчас в ЕС получается идти и дальше, и быстрее. И все благодаря опыту прошлого кризиса, наличию механизмов и инструментов, которые мы в свое время запускали с нуля - возьмите, к примеру, Европейский механизм стабильности. С такими механизмами комфортно делать больше, это само по себе отличный результат. Я думаю, что ЕС еще много предстоит сделать в этом направлении. Его ответ на санитарный кризис был очень убедительным. Наверное, реакцию властей некоторые восприняли с удивлением, но только не я. Я точно знаю, что Европа - это поступательность. В какие-то периоды например, в кризис, ЕС может делать большие, чем обычно, шаги. Их мы и увидели. Думаю, нам следует позитивно оценивать усилия, предпринимаемые Европой".

Euronews: "Давайте чуть изменим направление разговора, поговорим о вашей новой роли. С января 2021 года вы займете пост председателя Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, GAVI. Как вы отреагировали на заявление компании Pfizer на этой неделе? Отличная новость?"

Жозе Мануэл Баррозу: "Вы правы, речь идет о GAVI, это Глобальный альянс по вакцинам, я займу там пост председателя правления с 1 января. Я бы предпочел не комментировать конкретно это заявление, но в целом да, мы все получили позитивную новость.

Теперь, как вы знаете, мы должны дождаться разрешения на экстренное использование вакцины. Мы знаем, что эта вакцина, а также другие, которые находятся на этапе разработки - очень сильный противовес пандемии. Это крайне важно и с точки зрения общественного здравоохранения, и с социальной, экономической точек зрения. Так что да, это отличные новости, они дают нам большую надежду".