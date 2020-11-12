Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за дела Навального

Россия ввела зеркальные санкции против Германии и Франции из-за дела Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ограничения будут введены против руководства государств. Кто именно попал под российские санкции, пока не уточняется.

“Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Москва не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете.

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников 15 октября. В черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, поскольку, как отмечается в решении европейских властей, “отравление Навального могло быть возможно только при участии Федеральной службы безопасности”.

Также в список попали полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко. Вскоре после ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

Фигурантам списка запрещен въезд в страны ЕС и в Соединенное Королевство, транзит через эти государства, их активы и средства замораживаются.

Под санкции также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), где, как считают европейские власти, был создан “Новичок”.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске. Вскоре после приземления политик впал в кому. Омские врачи утверждали, что ядов в крови и моче Навального не нашли. Их основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Через два дня политика перевезли в берлинскую клинику “Шарите”. Немецкие власти заявили, что политик был отравлен веществом из группы “Новичок”. Позже к тому же выводу пришли независимые лаборатории из Франции и Швейцарии.

Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spigel, что за отравлением стоит Владимир Путин, никаких других версий у него нет.

Французская газета Le Monde в сентябре написала, что Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный мог выпить яд сам. Спикер Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что “по сути, перед мировым сообществом снова пытаются разыграть спектакль с целью очередной дискредитации РФ и продвижения чьих-то экономических интересов”.