Российский бриллиант "Видение Розы" нашел покупателя

Российские алмазодобытчики свою находку назвали "Видение Розы" - в честь балета Михаила Фокина и новеллы Теофиля Готье, драгоценный камень редчайшего размера более 27 карат и отттенка - розового с фиолетовыми переливами был продан на женевском аукционе дома Sotheby's за не менее рекордные 26 миллионов 600 тысяч долларов.

Пандемия обязывает - торги велись онлайн и по телефону.

Покупатель, как подчеркивается, предпочел сохранить анонимность. На чьей шее или руке будет сверкать "Видение Розы", по всей видимости, останется тайной.