Священное дерево будет жить!

Священное фиговое дерево в центре столицы Кении стало чпстью национального достояния. В четверг президент издал об этом соответствующий этап.
Дереву, которое местные жители называют «Мугумо», уже 100 лет, но его собирались срубить, чтобы освободить место для нового четырехполосного шоссе. Но самое большое племя Кении, кикуйю, верит, что дерево обладает священными силами. Так, Уилсон Ирери, житель Найроби из племени кикуйю, рассказал, что молитвы у его подножия часто вызывали дождь во время засухи.
Кенийские активисты-экологи приветствовали решение президента Ухуру Кеньятты. Финансируемая Китаем скоростная автомагистраль Найроби, призванная разгрузить городские пробки, должна будет обогнуть священное дерево.
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