Россия не ждёт турецких миротворцев в Нагорном Карабахе

Россия не допускает возможности появления в Нагорном Карабахе турецких миротворцев. Об этом в ходе заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, даже турецкие наблюдатели будут вынуждены следить за соблюдением режима прекращения огня с территории мониторингового центра за пределами Карабаха:

«Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определяют ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий. Так что мобильность турецких наблюдателей будет ограничена этими помещениями, которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в Нагорном Карабахе должна быть развернута совместная миссия с участием военнослужащих из России и Турции, хотя в опубликованном тексте трёхстороннего соглашения о прекращении войны говорится только о российском миротворческом контингенте.

О том, что турецкие миротворцы будут работать в регионе на тех же основаниях, что и россияне, заявлял и глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. По его словам, вопрос о взаимодействии в Нагорном Карабахе будет обсуждаться с российской делегацией в Турции в пятницу.