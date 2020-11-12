Несвяточный рассказ: мелкие магазины в Англии пытаются выжить

Рождество - не только религиозная и культурная традиция, это еще и коммерция, ноябрь и декабрь - два месяца, когда магазины, магазинчики и бутики делают до трети общегодовой выручки. Закрытие торговли во время локдауна для хозяев этой сувенирной лавки - де-факто приговор.

Вот как об этом говорит Прайа Кроу, владелица магазина: "Мы давно так не тревожились, как сейчас, мы же заказали и оплатили товар, который обычно продаем на Рождество".

Супруг Прайи Доминик не скрывает огорчения: "Это, конечно, удар для нас, этот второй карантин".

Есть возможность вести торговлю онлайн, но ее выручка не сопоставима с той, что приносит традиционная продажа.

По словам Прайи Кроу, "даже сравнивать нечего, это примерно 1% процент от обычных показателей".

"Для нас происходящее может окончиться очень плохо", - подтверждает Доминик Кроу.

Какие подарки мы покупаем в преддверии Рождества и Нового Года?

Это сувениры, это одежда, это парфюмерия - и все эти категории товаров не отнесены к предметам "первой необходимости", и поэтому торгующие ими магазины закрыты. В отличие от тех точек, где можно приобрести продукты и медикаменты. Но как быть с теми ритейлерами, что продают как предметы первой необходимости, так и не первой, и даже не второй?

Во Франции власти просто запретили торговлю предметами не первой, по их мнению, необходимости, офлайн всем.

В Англии ситуация иная.

Из Лондона сообщает журналист Euronews Тайг Энрайт: "Магазины этой сети продают ковры, и они сами себя назвали торговцами товаром первой необходимости. Carpetright сообщили, что пересмотрели правила и решили оставаться открытыми, поскольку клиентура окончить строительные или ремонтные работы".

Сетевые торговцы могут нанять армию адвокатов, у них есть средства оплатить штрафы, если что-то пойдет не так.

Объясняет Эндрю Гудэйкер, исполнительный директор Ассоциации независимой торговли: "Максимальный штраф - это 10 тысяч фунтов стерлингов - сумма, незаметная для сетевых ритейлеров и колоссальная для тех, кто держит маленькие магазинчики. Поэтому они соблюдают ограничения. Но они видят, что их мощные конкуренты их обходят, поскольку имеют возможность трактовать правила в свою пользу".

Мелким участникам этого сектора экономики сказали, что они могут торговать по системе "оплатил и забрал", но не у всех есть возможность переориентировать бизнес за такой короткий срок, поэтому и Прайа, и Доминик удивляются, почему они не могут ровно по той же системе продавать свои сувениру прохожим: "Мы действительно полагаемся на доброту первых встречных, и мы готовы им продавать то, что им приглянулось".

Для таких, как Прайа и Доминик, возможность продать товар не каприз, как они подчеркивают, а жизненная необходимость, иначе они будут вынуждены повесить замок на дверь навсегда.