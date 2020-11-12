В Европе оценивают эффект от действующих карантинных мер и не исключают новых

В Италии число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки составило 636. За то же время выявлено почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Медики бьют тревогу и говорят о перегруженности больниц. У госпиталя, расположенного недалеко от Неаполя, выстраиваются машины скорой помощи с пациентами, у которых подозревают COVID-19.

Во Франции, если эпидемическая ситуация улучшится, с первого декабря могут открыть непродовольственные магазины. Об этом сообщил премьер-министр Жан Кастекс, подчеркнув, что на данный момент смягчать карантин было бы безответственно. Он предупредил: если на следующей неделе тенденция по улучшению показателей по заболеваемости не сохранится, властям придется принимать дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса.

В столице Бельгии Брюсселе десятки медицинских работников вышли на манифестацию с требованием повысить им зарплату. Врачи и средний медицинский персонал во время пандемии испытывают колоссальную нагрузку, в том числе потому, что заболевших сотрудников больниц просто некем заменить.

В Германии, где карантинный режим действует почти две недели, за сутки выявлено менее 22 тысяч заразившихся. Специалисты говорят, что эпидемическая кривая сглаживается. Однако пока неясно окажется ли тенденция устойчивой. Следующие недели будут сложными, предупреждают представители органов здравоохранения.

Лотар Вилер, глава Института Роберта Коха: "Нам следует ожидать, что больницы достигнут предела своих возможностей, и мы также должны принимать во внимание то, что вирус может и бесконтрольно распространяться в некоторых регионах нашей страны".

В России за сутки положительный тест на коронавирус получили 21 608 человек. За то же время от COVID-19 скончались 439 пациентов. Главным очагом эпидемии в России остается Москва - на нее пришлось почти 28% случаев заражения. Общее число инфицированных в России подбирается к двум миллионам. Минздрав разрешил привлекать студентов медиков (после третьего курса) к работе по проведению тестов на COVID-19 у пациентов, которые лечатся на дому.