COVID-19 под Рождество

Более 51 млн случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в мире с начала пандемии. Это последние официальные данные Всемирной организации здравоохранения. Каждый четвёртый заболевший выявлен в Европе, где правительства в попытках сдержать вторую волну эпидемии вводят новые меры.

Великобритания

В Великобритании опасаются всплеска заражений в связи с возвращением учащихся на рождественские каникулы домой — университетам рекомендовали выделить несколько дней для выезда студентов, которым, в свою очередь, предлагают пройти бесплатное тестирование на коронавирус, — чтобы сократить риск заражения старших членов семьи.

Италия

В Италии тем временем превышена психологическая отметка в миллион выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Чтобы снизить нагрузку на больницы, некоторых пациентов с COVID-19 переводят в гостиницы. В Риме для этого переоборудовали номера Sheraton Parco de' Medici, где больным с более легкими формами пневмонии и тем, кто проходит восстановление после COVID-19, обеспечивают капельницы и кислородную терапию. Итальянские ассоциации врачей призывают ввести общенациональные карантинные меры, но пока правительство ограничивается региональными запретами.

Венгрия

Санитарные ограничения ужесточены со среды в Венгрии — правительство объявило комендантский час с 20:00 до 5:00 часов. Кроме того запрещены собрания и массовые мероприятия, ограничена работа магазинов, рестораны могут продавать еду только на вынос, а студенты и школьники старше 14 лет переводятся на дистанционное обучение.

Греция

В Греции в рамках борьбы с пандемией правительство продлило комендантский час — начиная с пятницы с 9 вечера до пяти утра жители страны могут выходить из дома только за медицинской помощью, на работу или для прогулок с домашними животными.