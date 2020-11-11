Неаполь: бизнес выбирает протест на улицах

Этот человек дважды становился мишенью неаполитанской мафии, как ее еще называют - каморра, но сумел выжить, как и сохранить свой маленький бизнес - бар в центре этого знаменитого города.

Фабрицио Калиендо опасается, что нынешнюю волну пандемии не сможет перенести ни он сам, ни его бар: "Мы протестуем, но у мафии совершенно иные интересы: пока владельцы компаний или помещений сражаются, чтобы свести концы с концами, каморра, пользуясь моментом, скупает все по дешевке. Я участвовал во многих манифестациях, я знаю тех, кто выходил вместе со мной выражать гнев: это мои друзья по несчастью, мои товарищи. То, что вбрасывается идея, что протесты организовала мафия, это очевидно, но это не соответствует действительности".

Фабрицио не боится, как не испытывал страха больше 20 лет назад, когда свидетельствовал на судебном процессе против главарей каморры, что позволило правосудию отправить тех за решетку.

Но он замечает: "Если кто-то появится у меня на пороге и сделает мне предложение, от которого будет сложно отказаться, я не думаю, что я буду проверять и перепроверять, откуда у этих людей деньги. Хотя мне случалось продавать бизнесы раньше, но тогда я интересовался происхождением средств и мог предпочесть одного покупателя другим".

Из Неаполя сообщает журналистка Euronews Джорджия Орланди: "Происходящее с бизнесами в Неаполе - проекция будущего для всей страны. Тут растут гроздья гнева мелких предпринимателей, и отсюда они уже распространяются по всем Апеннинам".

Но протестуют не только хозяева, протестуют и их работники, те, кто лишился возможности получать деньги за труд, как, к примеру, Лоренцо Баселиче: "Я думаю, что все меняется от плохого к ужасному. Ситуация с пандемией беспросветна, экономическое будущее страны туманно".

По словам Ивано Бембо, управляющего одного из популярных неаполитанских ресторанов, "настоящий протест - это если мы продолжим работать, несмотря на приказ закрыться, а еще мы не должны платить казне, не давать государству наших денег".

Но пока подобные настроения большая часть жителей Неаполя не разделяет, они сильнее озабочены ситуацией с растущим числом заражений.

По мнению еврокомиссара по экономике Паоло Джентилоне, падение ВВП Италии в результате пандемии будет одним из самых ощутимых среди стран еврозоны.