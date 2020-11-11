Протесты в Армении: негодование или борьба за власть?

Продолжающиеся протесты в Армении вызваны болезненным для страны соглашением о прекращении войны в Нагорном Карабахе (Арцахе). Протестующие винят подписавшего документ премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве, но кроме искренне негодующих здесь много пытающихся взять реванш сторонников прежних властей и других опозиционных партий. Несколько наиболее агрессивно настроенных демонстрантов задержаны.

Сам Пашинян объясняет вынужденное подписание соглашения сложившейся на фронте ситуацией:

"Если бы военные действия продолжились, то была бы слишком высока вероятность взятия Степанакерта, Мартуни и Аскерана, после чего наши второй, третий, четвёртый пятый, шестой укрепрайоны были бы заблокированы, и тысячи наших солдат попали бы в окружение",- сказал армянский премьер. Его сторонники говорят о том, что прежние коррумпированные власти уделяли больше внимания своему собственному обогащению, чем повышению обороноспособности страны.

Представители интеллигенции призывают людей не поддаваться на провокации и не позволять использовать себя для получения власти по избежание катастрофических последствий.

Для армян Нагорного Карабаха соглашение означать утрату контроля над значительными территориями с историческими армянскими памятниками, церквями и монастырями. Из-за массированного обстрела сёл и городов азербайджанской армией вне этих территорий или без крова оказались десятки тысяч карабахских беженцев.

В регионе уже дислоцируются российские миротворцы. Некоторые военные эксперты считают, что таким образом Москва укрепляет геополитические позиции на постсоветском пространстве и даёт чёткий сигнал другим игрокам, которые попытаются расширить свое влияние в ущерб интересам России.