Сексуальное насилие над детьми: "Интересы церкви превыше всего"

Католическая иерархия Англии и Уэльса в первую очередь стремилась выгородить церковь, когда грянул скандал о сексуальных злоупотреблениях священнослужителей в отношении детей, и в последнюю очередь думала о жертвах. Такой вывод содержится в обнародованном во вторник 140-страничном докладе независимой комиссии.

По мнению авторов, примас Англии и Уэльса Винсент Николс отказался взять на себя ответственность за имевшие место в его епархии в течение почти пятидесяти лет случаи насилия в отношении детей.

"У католической церкви было несколько десятилетий, чтобы провести реформы и положить раз и навсегда конец насилию над детьми, свидетелями которого мы были в прошлом, - говорит Ричард Скорер, адвокат жертв. - Но они не смогли этого сделать, поэтому я думаю, что должно вмешаться правительство Великобритании и сделать это невозможным в будущем".

В доклале говорится, что кардинал Николс не "пытался понять реальные последствия действий священнослужителей для жертв сексуальных злоупотреблений", в частности, не отвечал на письма одной из истиц. Кроме того, в документе подчёркивается, что на разработку кодекса поведения священников ушло 13 лет.

"Мне очень жаль, - прокомментировал доклад сам кардинал Николс, - я очень огорчён тем, что подобное творилось в католической церкви в течение без малого 50 лет. Я хочу обещать вам, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы дать должный ответ".

IICSA предоставил церкви полгода на выполнение рекомендаций. Но Джим Кирби, как и многие другие жертвы преступлений священнослужителей, не верит в её возрождение: "Понятно, что он обещает сделать то, чего от него ждут. Но чтобы это действительно произошло, следует дождаться вмешательства извне".

В докладе фигурируют 936 случаев сексуальноного насилия над детьми в период с 1970 по 2015 годы, но эксперты считают, что реальная цифра "намного больше".