Гонконг: продемократическая фракция уходит в отставку

Все 15 депутатов от продемократической оппозиции Законодательного совета Гонконга объявили о коллективной отставке, сообщили в среду местные СМИ.

Таким образом они протестуют против отзыва мандтов у четырёх коллег, которых обвинили в непатриотизме. Патриотизм отныне закреплен в качестве обязательного юридического требования ко всем членам 70-местного парламента Гонконга.

"Мы отстаиваем права народа Гонконга, мы боремся за демократию в долгосрочной перспективе, - заявил У Чи-вай, председатель Демократической партии. - И сегодня мы покидаем свои посты, потому что наши коллеги дисквалифицированы в результате дествий центральной власти, которая ни перед чем не останавливается".

Решение о дисквалификации было принято сразу после новой резолюции Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Документ закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга и даёт право отстранять не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.

Непратиотичными считаются идеи о независимости Гонконга, отказ признавать суверенитет КНР, призывы к вмешательству третьих стран в ситуацию. Демократический блок расценил нововведение как "абсурдное" и подрывающее принцип "одна страна - две системы".

30 июня текущего года ПК ВСНП принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По заверениям властей в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в

качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.