COVID-19: Италия, Британия, Франция, Испания

Медперсонал этой неапольской больницы раздаёт кислородные баллоны для людей с респираторными проблемами: у входа выстроилась очередь из машин, которые привезли нровых пациентов, но их невозможно сразу же госпитализировать. Область Кампания, в которой находится неаполь занимает третье место по числу случаев COVID-19 в Италии; в возглавляющей список Ломабрдии ситуация ещё серьёзнее. В понедельник итальянские власти приняли решение о расширении так называемой "красной зоны изоляции" за пределы четырёх регионов, закрытых на прошлой неделе.

Число новых суточных случаев заражения COVID-19 в Италии значительно снизилось в понедельник, но за последние 24 часа было проведено примерно на 43 тыс тестов меньше. Всего в стране насчитывается около 1 млн заразившихся. С воскресенья скончались 356 человек - наивысший показатель с начала пандемии.

Строгие ограничения с целью предотвратить распространение инфекции введены в Англии. Массовое тестирование на коронавирус идёт в Ливерпуле Пилотная программа называется "Moonshot" и призывает сдать анализы всех жителей, даже если у них нет симптомов. Новые тесты дают результаты уже через 20-30 минут, и власти надеются, что это даст медицинским службам преимущество в борьбе с распространением вируса. Зарегистрировав уже более 50 тысяч смертей от COVID-19 Британия вышла по этому показателю на первое место в Еврпе.

Во Франции продолжается действие режима изоляции. По данным соцопросов, за это выступают 7 французов из 10. Бары и рестораны закрыты как минимум до декабря, а поездки между регионами ограничены. Заводы и стройки, ясли и школы остаются открыты, но дети от 6 лет и старше должны носить маски в классе.

В больнице Либурн недалеко от Бордо делают все возможное, чтобы освободить места для пациентов с Covid-19, внешняя автостоянка превращена в пункт приёма больных.

Николя Вуазан, медбрат:

"Мы очень обеспокоены ускорением темпов распространения коронавируса. И мы всерьёз опасаемся, что вторая волна будет более мощной, и что очень скоро наша больница достигнет предела своих возможностей".

Президент Эммануэль Макрон предупредил, что вторая волна пандемии "вероятно, будет более смертоносной, чем первая", во время которой во Франции умерли 36 000 человек.

В Испании число скончавшихся от коронавируса превысило 40 тысяч, а число инфицированных с начала пандемии - 1,4 млн. Но сотни отдыхающих прибывают в аэропорт Тенерифе, поскольку Германия и Великобритания открыли туристические маршруты на Канарские острова. 55% туристов приезжают на острова из Германии и Великобритании, но их число регулируется карантинными ограничениеями.