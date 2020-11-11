Рестораны, спортзалы и гостиницы - главные рассадники коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского и Северо-Западного университетов. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature. Как выяснилось, всего на 10% общественных мест приходится до 85% случаев заражения коронавирусом.

Исследователи использовали данные, полученные с мобильных телефонов, чтобы отследить почасовое перемещение 98 млн человек с марта по май 2020 года. Они проанализировали, куда люди ходили, как долго они находились в этих местах и сколько там было человек. Это позволило смоделировать, как распространялся вирус при посещении спортзалов, ресторанов, церквей, автосалонов, продуктовых магазинов и т. д.

Ученые обнаружили, что если бы рестораны Чикаго работали так же, как до пандемии и принимали бы столько же гостей, то это привело бы к заражению еще около 600 тысяч человек.

Однако, по словам исследователей, совсем необязательно полностью закрывать заведения общепита, спортзалы и отели. Ученые пришли к выводу, что если снизить посещаемость чикагских ресторанов на 20%, то число прогнозируемых новых случаев заражения снизится более чем на 80%. При этом заведения потеряли бы всего 42% клиентов, так как ограничения коснулись бы только пиковых часов.

С помощью моделирования также удалось подтвердить существовавшую ранее версию о том, что коронавирусом чаще заражаются люди с низким доходом. Связано это с тем, что они чаще бывают в многолюдных местах и им сложнее резко ограничить передвижения. Риск заражения также выше в районах, где проживают представители расовых меньшинств.

Исследование показало, что посещение продуктового магазина в два раза опаснее для малообеспеченного человека, чем для человека с более высоким доходом. "Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, которые посещают люди с низкими доходами, в среднем на 59% больше людей, а посетители остаются там на 17% дольше", - говорится в статье.