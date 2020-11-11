"Брексит": возможности и препятствия для торговли

Вот что происходит на британских дорогах, когда прерывается движение транспорта — в минувшем сентябре бастовали французские таможенники и в Великобритании грузовики выстроились в многокилометровые очереди в ожидании возможности пересечь Ла-Манш. Через несколько недель заканчивается переходный период, из-за проверки на границах такие задержки могут стать повседневной реальностью.

"На протяжении 40 лет мы вели торговлю с ЕС без каких-либо трений, то есть грузовику, следовавшему в Европу или из Европы, не нужно было проходить контроль. Он просто переправлялся на пароме. Но когда закончится переходный период, то придется заполнять много документов. Если вы сделаете ошибку, то грузовик остановят", — говорит Род Маккензи из Ассоциации грузовых автоперевозок.

Великобритания выходит из таможенного союза с ЕС. Проверки будут необходимы, чтобы гарантировать соответствие перевозимых товаров и животных установленным правилам и предотвращать контрабанду. По оценкам экспертов, для этого ежегодно понадобится заполнять 215 миллионов таможенных деклараций, а также дополнительно нанять от 20 до 35 тысяч сотрудников таможни.

"98% всех товаров, прибывающих в Великобританию, привозят грузовики… Без грузовиков ничего не будет. Мы будем жить в холоде и голоде, без одежды", — уверен Род Маккензи.

Порт Дувр в графстве Кент — самый загруженный в стране и, для того чтобы избежать очередей на дорогах, перед въездом водителям нужно будет оформить специальное разрешение. В стране сейчас создается сеть грузовых парковок, на которых водители смогут пройти все таможенные процедуры перед тем как доехать до границы, а также остановится и ждать, чтобы содействовать снижению заторов на дорогах.

"В данной ситуации легко забыть, что дополнительная подготовка, строительство грузовых парковок, возможные задержки — все это будет происходит даже в случае достижения сделки о свободной торговле. Предприятиям дали всего несколько месяцев на подготовку и, конечно же, все это повысят затраты на ведение бизнеса. Власти им сказали, что это необходимо для того, чтобы воспользоваться возможностями "брексита".

Лиам Смит из Британской торговой палаты объясняет: "В том, что касается возможностей, то речь, конечно, идет об увеличении объемов торговли. Несомненно, мы должны проявить дальновидность. Великобритания — успешное торговое государство. Сокращение тарифов до нуля предоставит конкурентное преимущество, но это не панацея. И не стоит также забывать, что мы ведем торговлю с США без договора".

Все отраслевые группы уверены, что в любом случае перебои в работе неизбежны, так как появится новое препятствие для ведения торговли и со временем станет ясно, стоило ли тратить силы на эти возможности.