Выборы в США: новые иски Трампа, новые заявления Байдена

Избирательный штаб республиканцев подал иск в федеральный суд Пенсильвании, в иске сообщается, что подсчет голосов в этом штате, был лишен "требуемой прозрачности и невозможности проверить подлинность личности тех, кто голосовал по почте, в отличие от тех, кто пришел на избирательные участки".

В свою очередь глава министерства юстиции Уильям Барр распорядился разрешить федеральным прокурорам расследовать сообщения о нарушениях процедуры голосования, если таковые были установлены, до того, как будут объявлен официально победитель нынешних выборов.

С другой стороны,The Associated Press в своей корреспонденции также подчеркивает, что такие факты пока не установлены.

Этот шаг поддержал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, представляющий на Капитолийском холме штата Кентукки: "В Соединенных Штатах Америки все бюллетени, поданные законно, должны быть подсчитаны, а все поданные незаконно бюллетени не должны учитываться. Президент Трамп правомочно обращается к органам юстиции, требуя проверить сообщения о нарушениях".

В штабе демократов уже начали работать над передачей власти, она должна состояться я в день инаугурации.

Джо Байден и Камала Харрис сформировали комиссию, которая, как предполагается, выработает стратегию обуздания пандемии COVID-19 на основе научных рекомендаций.

Джо Байден, избранный президент США, по окончании заседания заявил: "Выборы закончены. Время прекратить партийные баталии и оставить политическую риторику, чтобы демонизировать оппонента. Время покончить с политизацией любых шагов, связанных со здоровьем нации, касается ли это ношения масок или соблюдения социальной дистанции".

Федеральные судьи в Джорджии и Мичигане иски республиканцев отклонили, законодатели-однопартийцы Трампа в Пенсильвании уже призвали провести аудит, а до публикации его результатов не объявлять официальных итогов голосования.